オインクゲームズは当プロジェクトで、7/14(金)~7/16(日)に京都のみやこめっせにて開催される「BitSummit Let’s Go!!」に出展します。



ボードゲームやデジタルゲームの開発を手がける株式会社オインクゲームズは、2023年7月14日(金)にNintendo Switch / Steamで遊べる新作デジタルゲーム『サフォと月の戦士ら(英題:Safo and The Moon Warriors)』を発表しました。







App Store Best of 2015およびBitSummit 2015 ビジュアル・デザイン最優秀賞ノミネートのゲーム作品「伝説の旅団 (英題:Legendary Warriors) 」から独特な世界観を引き継いだ、本作「サフォと月の戦士ら」。基本プレイ無料だった前作からゲームシステムを一新、物語も再構築し、新しい作品として生まれ変わります。Nintendo SwitchとSteamで開発中です。



■概要

ある日突然、太陽が昇らなくなった世界。

そこで人々はたくましく生きていた。

そんな中、突如世界中に現れはじめたひとつ目の怪物たち。

ヒツジ族の王子 サフォの元にもその足音が迫る。









攫われた姉・サフィノを取り戻す冒険へ!道中で出会うのは、個性豊かな仲間たち。









ラノー島で暮らす姉のサフィノと弟のサフォ。穏やかに暮らしていた二人のもとに、ある日突然大きな鳥の姿をした〈アーガス〉が現れ、サフィノをさらって行ってしまう。取り残されたサフォは、決死の覚悟で姉・サフィノを取り戻すために立ち上がる。サフィノとサフィノをさらったアーガスを追うにつれて、アーガスの謎が次々と明らかになっていき───…?















まるで小説を読み進めているかのようなプレイ感で、あなたの好奇心を駆り立てます。物語に寄り添うのは、愛らしくも繊細なイラストたち。壮大なストーリーがあなたのことを待っています。









冒険の途中に待ち構えているのは、恐ろしい敵ばかりではありません。屈強な騎士のチェルボに、鋭い爪で引っ掻くルーポ。弓矢の乱れ打ちが得意なクラビノに、俊敏なラセルティノ、少しおっちょこちょいな占い師のピンベーノ…。その他たくさん登場する仲間たち。道中で彼らが織りなす出会いや会話が冒険を盛り上げます。















訪れる場所ごとに、個性豊かな町人と出会えます。















あなたはこの魅力的な仲間たちをうまく操作して、サフィノを取り戻すことができるのでしょうか…!この不思議な世界の謎とは…!?新鮮で、どこか懐かしいこの世界へ冒険の旅に出てみませんか。















本作は2023年冬にKickstarterにてプロジェクトの実施を予定しています。

詳細は続報をお待ちください。

■Kickstarterリンク

https://www.kickstarter.com/projects/oinkgames/safo-and-the-moon-warriors/build



なお、オインクゲームズは当プロジェクトで、7/14(金)~7/16(日)に京都のみやこめっせにて開催される「BitSummit Let’s Go!!」に出展します。限定のポストカードを配布しますのでぜひお立ち寄りください。

イベントの詳細は下記URLよりご確認ください。

■BitSummit Let’s Go!!特設WEBサイト

https://bitsummit.org/11th/



■『サフォと月の戦士ら』公式サイト

https://oinkgames.com/ja/games/digital/safo-and-the-moon-warriors



■プレスキット

https://www.dropbox.com/scl/fo/4vketurouz3qhnrxemuhf/h?rlkey=7kq0zwva3rtno5zgws4dqlvt0&dl=0



【会社概要】

社名 : 株式会社オインクゲームズ

所在地: 〒107-0062 東京都港区南青山5-4-51-701

設立 : 2010年5月26日

代表者: 代表取締役 佐々木隼(ササキ ジュン)

URL: https://oinkgames.com/



【お問い合わせ先】

株式会社オインクゲームズ

担当:稲垣

shop@oinkgms.com

Facebookページ: facebook.com/oinkgames

Twitter: @oinkgms

Instagram: @oinkgms



