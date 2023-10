[株式会社マークスインターナショナル]

“日常をより豊かにする” ビジョンを掲げ、インテリア・キッチン・ライフスタイル商品の卸売及び販売を行う株式会社マークスインターナショナル(本社:東京都渋谷区恵比寿西2-21-1、代表取締役:名取至)は、オランダのライフスタイルブランド『Kooduu(クードゥー)』よりポータルブランプ『Lite-up 2.0』の輸入販売を開始、マークスインターナショナルが展開するECサイト(marcs STORE|https://marcs.shop/)及び、全国のインテリア・ライフスタイルショップで発売開始したことをお知らせいたします。









■ リビングやテラス、ベランダからベッドサイドまで

この度発売する商品『Lite-up 2.0』は、デンマーク人デザイナーのEsklid Hansenによる、シンプルさと機能性を兼ね備えたポータブルランプ。4段階調光で、最長約2日間(47時間)の点灯が可能な充電式コードレス仕様となっております。

軽くて持ち運びしやすく、床置きもできるのでリビングからテラスやベランダに持ち出したり、お子様のそばでも安心して使用できます。ベッドサイドの授乳ライトとしてもおすすめです。



















カラーはEarth、Sand、Petroneumの3色をご用意。どこか自然を感じるデザインは、どんな空間にも溶け込み、居心地がいい空間を演出してくれます。天然木のハンドルは、利便性はもちろんのこと、シンプルながらも自然を感じるデザインのアクセントとなっております。

天然木のハンドルにはFSC認証のアッシュウッドを使用し、環境にも配慮されたアイテムです。



心地よい空間を演出してくれる充実した機能のポータブルランプをお探しの方に向け、またギフトとして、ぜひご覧ください。



■『Lite-up 2.0』発売概要



種類:Earth / Sand / Petroneum

価格:23,100円(税込)

販売元:株式会社マークスインターナショナル

販売店:全国のアウトドア・ライフスタイルショップ、及び marcs STORE(https://marcs.shop/)



■『Lite-up 2.0』商品概要

価格:23,100円(税込)

素材:本体 / 高密度ポリエチレン、熱可塑性エラストマー、ABS

ハンドル部 / 木(アッシュウッド)

サイズ:W 210 x D 190 mm x H 260 mm

Made in China





■Kooduuについて

『Kooduu』は北欧デンマークにルーツを持つメンバーによって2017年にオランダで設立されたライフスタイルブランド。人と人とのつながりとともに、デンマーク語で「居心地がいい空間」や「楽しい時間」を表す「hygge(ヒュッゲ)」を実現することができるものを創り出しています。



■marcs International co., ltd について

日常をより豊かにする。

日々の生活の中で我々はあらゆる“もの”に囲まれて暮らしています。

我々のなにげない生活の中で毎日使うもの、毎日目にするものが、

なんとなく気に入っていたり、好きなデザインであることが、

日々の暮らしを、少し豊かに感じる手伝いをしてくれているのだと思っています。

そんな想いから、世の中の誰かに素敵だな、と感じていただけるようなプロダクトを

みなさまにご紹介していくのが、我々の使命です。



■会社概要

社名:株式会社マークスインターナショナル

所在地:〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西2-21-1

電話:03-6861-4511

設立:平成9年1月6日

代表者:名取至

資本金:2,000万円

取扱商品:インテリア商材、ファニチュア、キッチン&テーブルウェア

URL:https://www.marcs.co.jp



■商品に関するお問い合わせ先

株式会社マークスインターナショナル:brand@marcs.co.jp

marcs STORE(同社ECサイト):store@marcs.co.jp



