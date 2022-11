[株式会社 Mr. CHEESECAKE]

―器作品やシェフ田村オリジナルのクロッカンシューも登場―



株式会社Mr. CHEESECAKE(本社:東京都港区 代表取締役:田村浩二)は、ホリデー限定フレーバー「Mr. CHEESECAKE pistachio raspberry(ミスターチーズケーキ ピスタチオ ラズベリー)」を2022年12月4日(日)10:00から販売します。また、ひと足先にホリデー限定フレーバーをお楽しみいただけるポップアップイベント「Mr. CHEESECAKE Holiday Market(ミスターチーズケーキ ホリデー マーケット)」を2022年12月3日(土)と4日(日)の2日間、代官山のCANVAS TOKYO ATELIERにて開催します。







「Mr. CHEESECAKE pistachio raspberry」は、濃厚な味わいのローストピスタチオを主役に、爽やかな酸味のラズベリーが彩りを添えたホリデー限定フレーバーです。本フレーバーのためのオリジナルブレンドティーとのセット商品「Mr. CHEESECAKE pistachio raspberry & Tea」も登場します。



また、本フレーバーをひと足先に味わえるポップアップイベント「Mr. CHEESECAKE Holiday Market」を2022年12月3日(土)と4日(日)の2日間、代官山のCANVAS TOKYO ATELIERにて開催します。



事前予約制の「Mr. CHEESECAKE Holiday Market Cafe(イートイン)」には、「Mr. CHEESECAKE pistachio raspberry」とオリジナルブレンドティー、そして本イベント限定で登場するシェフ田村オリジナルの「Croquant Chou(クロッカンシュー)」とのセットメニューをご用意。クロッカン生地を乗せて焼き上げたザクっと食感のシューと、世界遺産「武夷山」のみで生産される貴重な烏龍茶「岩茶」を使ったスパイシーで香ばしいクリームを組み合わせた、他にはない味わいのクロッカンシューです。事前予約なしで当日購入可能なテイクアウトメニューには、ホリデー限定フレーバーや通常フレーバーをはじめ、お茶を使った3種類のフレーバー「Tea Collection」、Mr. CHEESECAKEのために開発された「Spoon(2本入り)」、そして「Croquant Chou(2個入り)」をご用意しました。さらに、器作家の大渕由香利氏に制作いただいた、ホリデー限定フレーバーのためのプレートを特別に販売します。



街や人々がキラキラと彩られるこの季節。自分へのご褒美や大切な人との特別な時間をポップアップイベントでお過ごしください。



製品情報

◆Mr. CHEESECAKE pistachio raspberry

濃厚なローストピスタチオの味わいをお楽しみいただけるホリデー限定フレーバー。火香という甘く香ばしい風味を強めた抹茶やバニラ、メープルシロップなどを合わせることで、香ばしさや旨味を強調しました。ケーキの底に忍ばせたラズベリーの爽やかな酸味は、ピスタチオの濃厚な味わいを引き立てます。「Mr. CHEESECAKE pistachio raspberry」は、ホリデーシーズンをイメージした、雪のような白に煌びやかな金の文字が躍る限定カラーでお届けします。

価格:¥5,400(税込)





おすすめの食べ方

濃厚なピスタチオの旨味とラズベリーの酸味の絶妙な対比をお楽しみいただける「全解凍」がおすすめ。

また、全解凍したチーズケーキを600Wの電子レンジで20秒ほど温めた、冬ならではの食べ方「ホットミスチ」もおすすめです。フルフルとした食感とほんのり温かいケーキをお楽しみください。



◆Mr. CHEESECAKE pistachio raspberry & Tea

「Mr. CHEESECAKE pistachio raspberry」のために作られたオリジナルブレンドティーとのペアリングをお楽しみいただけるセット商品。ブレンドティーは、季節を象徴するシナモンとクローブの香りをベースに、ゆずや乾燥りんごチップなどを組み合わせました。心も体もあたたまる紅茶とのペアリングで、特別なホリデーシーズンをお過ごしください。

セット価格:¥7,380(税込)











◆販売概要

販売日:2022年12月4日(日)10:00~12月19日(月)23:59

購入方法:公式サイトよりどなたでも購入可能

URL:https://mr-cheesecake.com/

*期間中は毎日10:00から販売し、当日分の在庫が売り切れ次第終了となります

*クリスマス前から年末にかけて(12月20日から12月25日)配送日を指定する場合、クリスマス関連の物流増加に伴う配送混雑により、各運送会社ともにご指定頂いた納品希望日のお届けが出来ない事案が例年、発生しております。予めご了承ください

*12月26日から1月6日の配送日指定は承っておりません

*オリジナルブレンドティー単体での販売は行っておりません



ホリデー限定ポップアップイベント「Mr. CHEESECAKE Holiday Market」

12月3日(土)、4日(日)限定のポップアップイベント「Mr. CHEESECAKE Holiday Market」を代官山にオープン。Mr. CHEESECAKE Holiday Market Cafe(イートイン)は、事前予約制となっており、11月25日(金)20:00より特設サイトにて受付を開始します。さらに会場では、事前予約なしでお買い求めいただけるテイクアウトメニューとしてチーズケーキのほか「Croquant Chou(2個入り)」が初登場。そして、器作家の大渕由香里氏によるオリジナルプレートも販売します。



開催日:2022年12月3日(土)、4日(日)

開催時間:テイクアウト・展示販売 10:30 - 19:00(最終入場 18:30)/ イートイン 11:00 - 19:00

特設サイト:https://mr-cheesecake.com/pages/holiday-market

会場:東京都渋谷区代官山町11-12 日進ヒルズ代官山1F CANVAS TOKYO ATELIER

*Mr. CHEESECAKE Holiday Market Cafe(イートイン)は事前予約・決済となります。先着順で、枠が埋まり次第受付終了となります

*テイクアウトメニューならびに展示販売の商品は事前予約なしで購入いただけます。数に限りがありなくなり次第終了となります

*感染予防対策については、厚生労働省のホームページをご確認ください。混雑状況によっては入場制限を行う場合があります



◆Mr. CHEESECAKE Holiday Market Cafe(イートイン・オンライン事前予約)

Holiday Market special set

本イベント限定のMr. CHEESECAKE pistachio raspberry、オリジナルブレンドティー、Croquant Chou(1個)のセットメニュー。イートインスペースはオンライン事前予約制となっています。

価格:一人あたり¥1,925(税込)

*本セットメニューはペア(2名様)でのご予約となります。1名様でのご予約は承っておりません

*ご予約・決済完了後、メールにてデジタルチケット(2名様分)をお送りします





◆テイクアウトメニュー(オンライン事前予約不要)

*お支払いは各種クレジットカード、交通系電子マネー、iD、QUICPayをご利用いただけます。現金では承れませんので、予めご了承ください

*当日の状況によって、お一人様の販売個数を制限させていただく場合がございます

*当日の混雑状況によって、オープン前に整理券を配布させていただく場合がございます

*「BLEND TEA for pistachio raspberry」と「Spoon(2本入り)」以外、冷凍または冷蔵商品です



Mr. CHEESECAKE pistachio raspberry

濃厚な味わいのローストピスタチオを主役に、爽やかな酸味のラズベリーが彩りを添えたホリデー限定フレーバー

価格:¥5,400(税込)



BLEND TEA for pistachio raspberry

ホリデー限定フレーバー「Mr. CHEESECAKE pistachio raspberry」のためのオリジナルブレンドティー

価格:¥1,980(税込)



Mr. CHEESECAKE with Cooler Bag

Mr. CHEESECAKEの通常フレーバーを紙製の保冷バッグに入れてお渡しします

価格:¥3,456(税込)



Mr. CHEESECAKE Tea Collection

新しく定番商品に加わった、ほうじ茶、中国茶の東方美人、ジャスミン茶を使った3種類のお茶フレーバー

価格:各¥3,780(税込)



Spoon(2本入り)

先端わずか0.3mmの“Mr. CHEESECAKEのためのスプーン”の単品商品

価格:¥1,520(税込)



Croquant Chou(2個入り)

本イベント限定のクロッカンシュー。牛乳をふんだんに使ったシュー生地に、アーモンドの旨味が詰まったクロッカン生地を乗せて焼き上げ、ザクザク食感に仕上げました。クリームには、世界遺産「武夷山」でしか生産されない貴重な烏龍茶「岩茶」を使い、生クリームとカスタードを合わせたディプロマットクリームにスパイシーで香ばしい香りを組み合わせています。ザクっとした食感のシューと、まろやかな味わいの中に岩茶特有の複雑な味わいと奥深い渋みを感じるクリームの対比をお楽しみください。

価格:¥1,188(税込)







◆展示販売

大渕由香利作 Original plate for pistachio raspberry

ピスタチオのしっとりとやわらかい緑とラズベリーの赤が引き立つ、ホリデー限定フレーバーのためのオリジナルプレート。この季節にぴったりな常緑樹の緑、ワインのような深い赤、冬の寒空のようなダークグレー、雪景色のような白の4色を販売します。釉薬の重ね方や焼き加減を何度も調整し生まれた、深みのある色味と質感をお楽しみください。

価格:¥5,082(税込)

*数に限りがあり、なくなり次第終了となります



■大渕由香利 プロフィール

1987年千葉県生まれ、2011年武蔵野美術大学陶磁専攻卒業、2011~2014年宇賀和子氏に師事、2014年独立。現在、日本有数の焼き物の産地である常滑を拠点とし、“移ろい“をテーマに制作を行う。



「Mr. CHEESECAKE」とは(https://mr-cheesecake.com/)

フレンチレストラン出身のシェフが、その感性と確かな技術でこれまでにない食感、香り、味を実現。

レストランデザートのような濃厚かつ儚い口溶けと、バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りが特長で、温度によって変化する味わいと香りを楽しめるチーズケーキです。



