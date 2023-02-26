［株式会社アクセ］

人気ブランドとのコラボレーションアイテムも登場！





株式会社アクセが運営する「JAPAN DENIM(ジャパンデニム)」より2023シーズンの新作コレクションが発売予定となりました。

世界が認めるクオリティを生み出す三備地域（備後地域・備中地域・備前地域）の技術力と、国内外で活躍するデザイナーが織りなすこれまでになかった最新のデニムコレクションをご紹介致します。





2023年協業ブランド一覧







2023SSシーズンは、JAPAN DENIM(ジャパンデニム)オリジナルアイテムはもちろん、人気ブランドとのコラボレーションアイテムも登場致します。

CO2排出削減可能なインディゴ染色や、再生繊維・オーガニックコットンの採用、化学薬品や水使用が低減できるレーザー加工・オゾン加工・低温バイオ加工等、地球環境を守りながら、サスティナブルな物作りを実現しています。





2023コレクションラインナップ



【ウィメンズ】







【メンズ】



上記コレクションアイテムは、2023年3月1日(水)発売予定となっております。

また、同日にはGINZA SIXにJAPAN DENIMの旗艦店がリニューアルオープン致します。





会社概要



株式会社アクセ

設立：1947年

本社所在地：広島県尾道市久保1-8-1

東京支社所在地：東京都港区南青山5-15-9 フラット青山202

事業内容：小売り事業、E-コマース事業、オリジナルブランド事業、グローバル事業、ファッションビル事業、イベント事業



【株式会社アクセ コーポレートサイト】

http://corporate.parigot.co.jp/



【JAPAN DENIM オフィシャルサイト】

https://www.japandenim.jp/



【JAPAN DENIM インスタグラム】

https://www.instagram.com/japandenim_official/?hl=ja



企業プレスリリース詳細へ （2023/02/26-11:15）