「浪漫ドクター キム・サブ シーズン2」や、「社内お見合い」で

大ブレイクし、話題の9月8日公開予定のNETFLIXドラマ「いつかの君に」出演するアン・ヒョソプ



今年7月からスタートした2023 AHN HYO SEOP ASIA TOUR 〈THE PRESENT SHOW in TOKYO〉 here and now 初の日本単独ファンミーティング



公演開催告知と共に8月23日より、チケット販売がスタートします!



公演概要







【2023 AHN HYO SEOP ASIA TOUR <THE PRESENT SHOW in TOKYO> here and now】



【日程】

<東京> 東京国際フォーラム ホールA

2023年10月24日(火) 開場17:30/開演18:30

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。



【料金】¥12,100(税込)

※未就学児入場不可

※別途プレイガイド手数料がかかります。



【お問合せ】

2023 AHN HYO SEOP ASIA TOUR <THE PRESENT SHOW in TOKYO>

here and now公演事務局

(月~金 午前10時~17時)

fc-jimukyoku@jharmony.co.jp



チケット情報







【ぴあプレリザーブ先行(抽選)】

受付期間:2023/8/23(水)18:00 ~ 9/13(水)23:59



【販売プレイガイド】

チケットぴあ: https://w.pia.jp/t/ahnhyoseop-2023tokyo/



【一般販売(先着)】

受付期間:2023/9/23(土)18:00~10/22(日)23:59



公式SNS





AHN HYO SEOP JAPAN OFFICIAL TWITTER

https://twitter.com/Ahnhyoseop_JP



