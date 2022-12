[ラグナロク株式会社]

「島根県安来市」主催のフォトコンテストが12月4日(日)から1月3日(火)まで開催されることをお知らせします。



ラグナロク株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西本 誠)は、「Camecon」にて島根県安来市の自治体主催の「冬のごちそう!みんなでパーティー!」コンテストが開催されていることをお知らせします。







島根県安来市(やすぎし)とは



島根県安来市は島根県と鳥取県の県境に位置しています。 どじょうすくい踊りで知られる「安来節」、「たたら製鉄」の歴史を伝える高級特殊鋼「ヤスキハガネ」、市全体に広がる豊かな耕作地で生産されるお米やいちご、日本酒など、様々な魅力があふれています。 皆様のおいでをお待ちしています!





コンテスト概要







テーマ :冬のごちそう!みんなでパーティー!

開催期間:2022.12.04 (日) – 01.03 (火)

■コンテストURL

https://camecon.me/business-contest/j2RXOFEI7PO7Ua9n8ycM



<安来市からのコメント>

年末も目の前に迫り、仲間や家族で集まって飲み会やパーティーをする機会も増えますね。

暖かいお鍋には贅沢にずわいがにや牛肉。大人は日本酒、お子さんはみかんジュースでみんなでかんぱい!デザートにはケーキも!楽しい時間の始まりです。あなたの幸せな時間をシェアしてください。島根県安来市のふるさと納税の返礼品には、ずわいがに、しまね和牛、清酒「月山」、完熟苺、ロールケーキや濃厚みかんジュースなどパーティーにぴったりな特産品が勢揃いしています。(詳しくはふるさと納税ページをご覧ください)





受賞者には『安来市の特産品』を贈呈!!!







・グランプリ(1名): 安来市の特産品(5,000円相当)

・優秀賞(1名): 安来市の特産品(3,000円相当)

・審査員特別賞(1名)安来市の特産品(3,000円相当)



本コンテストで、優秀な作品に選ばれた方には、『安来市の特産品』が安来市から贈呈されます!

島根県安来市の特産品は、お米や梨、いちご、ぶどう、筍、日本酒など豊富な産品が生産されています。良質な水と生産者の心のこもった土作りが安来の食材の美味しさを支えています。返礼品の中には今回のテーマにあるように、ずわいがに、しまね和牛、清酒「月山」、完熟苺、ロールケーキや濃厚みかんジュースなどパーティーにぴったりな返礼品が勢揃いしているので、数ある産品の中から安来市が厳選してお届けします!!何が届くかはお楽しみに!(※写真はイメージです)



特に安来市の特産品の写真を投稿していただくと、重点的に評価をもらえるので冬休みに家族で集まったり、クリスマスに御馳走を食べた際の素敵な写真を投稿してみてください!!全国から募集をしているので、写真好き・カメラ好きの方や少しでもフォトコンテストに興味のある方は、ご参加をお待ちしております!





投稿作品



「Home Party」 by208209さん







「蟹かに」 by まゆさん





「希少!せいこう蟹」 by Harutaさん



他にもたくさんの素敵な作品が投稿されています。気になる方はサイト内を覗いてみてください。

「冬のごちそう!みんなでパーティー!」参加はこちらから▼

https://camecon.me/business-contest/j2RXOFEI7PO7Ua9n8ycM





他の自治体・企業主催のコンテストも開催予定なので、随時チェックをお願いします。

まだまだ投稿作品を募集中ですので、Cameconやフォトコンテスト未経験者も気軽に参加してみてください!

https://camecon.me/





