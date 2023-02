[株式会社NEWONE]

~『すべての人に、働きがいを すべての組織を、ONE TEAMに』を体現~



エンゲージメント向上を軸とした組織開発・人材育成コンサルティング支援を行う株式会社NEWONE(本社:東京都千代田区 代表取締役:上林周平、https://new-one.co.jp/ 以下、NEWONE)は、世界60カ国7,000社を超える企業の働きがい調査を行うGreat Place to Work(R) Institute Japan(以下:GPTW)が選出する2023 年版「働きがいのある会社」ランキング調査において、ベストカンパニー小規模部門(従業員25-99人)ベスト10位を受賞しましたのでお知らせいたします。







・https://hatarakigai.info/ranking/japan/2023.html



NEWONEでは、『すべての人に、働きがいを すべての組織を、ONE TEAMに』をビジョンに掲げております。そして自社としても、自社の『働きがい』を追及するため、従業員全員で試行錯誤しながら『働きがい』に繋がる施策を多数実行して参りました。



【 働きがい の実現のためのNEWONEの取り組み(一例)】





組織開発ワークショップの定期開催

月に1回の全社会議の実施

手上げ式で誰でも社内プロジェクトを発起可能

働く時間/場所(オフィスor在宅)や有給休暇等の取得に、上司の承認は不要

寄付活動やスポンサー活動(アルティーリ千葉)

行動指針の共通言語「NEWONE CREDO」





『すべての人に、働きがいを すべての組織を、ONE TEAMに』をビジョンに掲げている当社だからこそ、社会への提供価値と共に今後も自社の『働きがい』を追及し、社会に還元をして参ります。





【Great Place to Work(R) Instituteについて】

Great Place to Work(R) Institute は、「働きがいのある会社(Great Place to Work(R)) 」に関する調査・評価・支援を行う専門機関です。企業に世界共通の基準でアンケートを実施し、「働きがいのある会社」と認められた企業を各国のメディアで発表しています。

なお「働きがいのある会社」ランキング(Best Workplaces™ List)は、米国では1998年から「FORTUNE」誌を通じて毎年発表されており、このリストに名を連ねることが「一流企業の証」と受け止められています。調査には毎年約100カ国で10,000社、1,020万人を超える従業員が参加しており、世界最大規模の従業員意識調査となっています。



【Great Place to Work(R) Institute Japanについて】

Great Place to Work(R) Institute Japanは、日本における「働きがいのある会社」の普及を目指し、2007年にスタートしました。日本における「働きがいのある会社」ランキングの発表は今回(2023年)で17回目の発表となります。調査に加え、各種研修やワークショップ等のサービスも展開し、日本で「働きがいのある会社」づくりの支援を行っています。



【調査内容】

「働きがいのある会社」調査は、GPTWが提唱する“全員型「働きがいのある会社」モデルに基づく2種類のアンケートで構成されます。

●働く人へのアンケート…選択式設問(60問)・自由記述式設問(2問)・属性・認識を問う設問(8問)に、働く人が無記名で回答

●会社へのアンケート…企業文化や会社方針、人事施策(採用、経営層からの意見浸透、従業員からの意見聴取、人材育成、ダイバーシティ、ワークライフバランス、社会・地域貢献活動など)の具体的な取り組み内容を会社として回答

これらのアンケートを世界共通の基準で評価し、今回のランキングを決定しました。



▽Great Place to Work (R) Institute Japan トップページ

https://hatarakigai.info





今後の展開



ビジョンである、

『すべての人に、働きがいを

すべての組織を、ONE TEAMに』

に真っすぐに、社会への提供価値と共に今後も自社の『働きがい』を追及し、社会に還元をして参ります。



NEWONE社内の取り組みや、NEWONEでのキャリアにご興味ございます方は、ぜひ以下よりお問い合わせ下さい。



サービス概要&公式サイト



■株式会社NEWONE 会社概要

「他にはない、新しい(new one)価値を生み出す」を社名に掲げ、エンゲージメントをテーマに、「個人の意識変革」と「関係性の向上」を中心とした企業向けコンサルティング、人材育成・組織開発を提供。Softbank、カゴメ、三菱地所ホームをはじめ、多数の企業様の支援を実施しています。



*2022年7月に企業経営者や人事担当者、マネジメント層と接してきた経験をもとに、これからのリーダーに必要なマネジメントのノウハウ本『人的資本の活かしかた』発売

URL:https://www.amazon.co.jp/dp/477621217X



・所在地:東京都千代田区隼町2-19-4F

・設立日:2017年9月1日

・代表者:上林周平

・事業内容:コンサルティング、企業研修・組織開発等

・URL:https://new-one.co.jp/



【本件に関する企業様からのお問い合わせ先】

https://new-one.co.jp/contact/



【本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先】

株式会社NEWONE 広報担当:澤野、小泉

TEL:090-6014-2334 / FAX:03-6261-3515 / E-Mail:pr@new-one.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/09-21:16)