~2023-24SEASON ユニフォームデザイン決定~



このたび、神戸ストークスは2023-24シーズンより株式会社オンザコート(兵庫県神戸市 代表取締役社長:笹谷 孝男 以下、オンザコート)とオフィシャルウェアサプライヤー契約を締結しました。





オフィシャルウェアサプライヤー







【オンザコート】

2006年設立。所在地:兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目4番地8 バスケットボールユニフォームやジャージなど、チームアイテムをメインに展開。

オンザコート(コート上)のプレイヤー、スタッフを様々なシーンでサポートするとともに、『バスケットボールに関わる全ての人々のために』をモットーに商品企画、販売はもちろん、指導者派遣によるクリニックやスクール事業、講習会の企画にも力を入れて取り組んでいる。

OFFICIAL WEBSITE▷▷http://www.onthecourt.jp/



■株式会社オンザコート 代表取締役社長 笹谷孝男 様 コメント

この度神戸ストークスとのご縁をいただいたことを大変ありがたく存じております。 株式会社オンザコートは神戸市発祥のバスケットボールウエアメーカーとして「バスケットボールに関わる全ての人々のために」をモットーにブースターの皆様と共にB1リーグ、新Bリーグ目指す神戸ストークスを全力でサポートしてまいります。

また、神戸ストークスと協力し、神戸市更に兵庫県におけるバスケットボールの普及、発展に貢献していきたいと存じます。





■株式会社ストークス 代表取締役 北村正揮 コメント

株式会社オンザコート様が掲げている『バスケットボールに関わる全ての人々のために』という理念に共感し、今シーズンよりオフィシャルウェアサプライヤーとしてオンザコートと契約を締結できたこと、大変嬉しく思っております。 今シーズンから神戸に本拠地を移転した当クラブにとって、神戸市発祥のバスケットボールウェアメーカーであるオンザコート様とともに戦えることは心強い限りです。

今後はオンザコート様と連携しながら、神戸市をはじめ、兵庫県全域でバスケットに関わる人々の輪を広げられるよう取り組んでまいります。





ユニフォームデザイン (HOME&AWAY)

また、神戸ストークスの選手たちがB.LEAGUE 2023-24シーズンに着用するユニフォームのデザインが決定しました。

あわせてオーセンティックユニフォームの受注販売を開始いたします。







■デザインコンセプト

WE CHANGE,WE KEEP

伝統と共に新時代へ



未来的な近代的なデザインではなく

神戸らしいクラシックでありながら新しく

神戸から各地への戦いの為に出港する常勝旗として

神戸のシンボルとアリーナを胸に

築き上げたグリーンを継承しつつ

よりオーセンティックなグリーンで



