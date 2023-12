[株式会社スカイA]





CSスポーツチャンネル「スカイA」(運営:株式会社スカイA 本社:大阪市福島区 代表取締役社長:小林 正太郎)は、1月21日(日)に「FM COCOLO&スカイA present 阪神タイガース Go to ARE」を放送します。



2023年38年振りに日本一に輝いた阪神タイガースの優勝を記念して、ラジオ局 FM COCOLOとCSスポーツチャンネルスカイAがタッグを組み、それぞれの特色を生かした阪神タイガース特別番組を共同企画いたしました。FM COCOLO DJ光永亮太をホストに親交の深い阪神タイガースの選手をゲストにお迎えしてお送りする1時間番組です。

ゲストには、光永亮太の「Always」を甲子園での登場曲に使用している西勇輝選手、そして西選手とバッテリーを組む梅野隆太郎選手。更に梅野選手の登場曲「LIFE」を歌うBigfumiをお迎えします。

光永亮太、BigfumiのLIVEもお送りするだけでなく、西選手、梅野選手お二人の音楽観などもお聞きします!

また、番組では2023年を振り返りながら、2024年のペナントレースに向けてお二人の抱負や、連覇に向けての意気込みもお聞きし、素顔に迫りたいと思います。



■スカイA番組概要

「FM COCOLO&スカイA present 阪神タイガース Go to ARE」



【放送日時】

2024年1月21日(日) 14:00~15:00 ※再放送あり



【出演者】

DJ:光永亮太 ゲスト:西勇輝(阪神タイガース)、梅野隆太郎(阪神タイガース)、Bigfumi



■FM COCOLO番組概要

「WHOLE EARTH RADIO

FM COCOLO&スカイA present 阪神タイガース Go to ARE」



【放送日時】

2024年1月6日(土) 20:00~21:00



【出演者】

DJ:光永亮太 ゲスト:西勇輝(阪神タイガース)、梅野隆太郎(阪神タイガース)、Bigfumi



■CSスポーツチャンネル「スカイA」について

スカイAは、阪神タイガース主催試合を徹底放送。タイガース関連番組は年中マニアックな情報を届ける「虎ヲタ」、シーズンオフはキャンプ連日密着中継や、ドラフト会議の完全中継等を放送しており、一年中プロ野球が楽しめる。ゴルフは女子プロゴルフを中心にトーナメントを多数中継し、JLPGAステップ・アップ・ツアーは全大会を中継。ゴルフレッスン番組も365日放送中。その他、学生野球、ボウリング、卓球Tリーグ、バスケットボール、スポーツクライミングなど、様々なスポーツ中継、番組を放送。

「スカイA」は、スカパー!、J:COM、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスでご覧いただけます。

【スカイA公式ホームページ】 https://sky-a.asahi.co.jp/

【スカイA視聴ガイド】 https://sky-a.asahi.co.jp/howto/



■FM COCOLOについて

1995 年 10 月 16 日、“Communication, Cooperation and Love”の意味を込めて、多様な文化と言語を持つ関西エリア 2,000 万人に向けた広域 FM 放送ラジオ局として開局。2010 年には新たなステーションコンセプト“Whole Earth”を掲げ、2012 年には株式会社 FM802 による 1 局 2 波運営体制下に。現在は日本語による生放送ワイドを中心に 13 言語のプログラムを編成し、大人の音楽ファンに向けたミュージックプログラムとグローカルなコンテンツを発信しています。

https://cocolo.jp/ FM COCOLO は radiko(ラジコ)を使ってスマホや PC でいつでもお聴きいただけます。

※radiko プレミアム(有料・放送エリア外聴取)なら全国で聴くことができます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/22-19:17)