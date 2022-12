[株式会社メディカルフロンティア]

新たな企業理念を胸に美容医療業界のリーディングカンパニーへ



日本全国に85院(2022年12月現在、開院予定を含む)を展開する美容クリニック TCB東京中央美容外科(代表院:東京都新宿区、総括院長:⻘木 剛志、広告代理・発信:株式会社メディカルフロンティア)はこの度、TCBグループの企業理念を刷新したことをお知らせいたします。











この度、TCBは2022年12月に8周年を迎えました。10年先も100年先も発展し続けるため、当グループの存在意義および事業活動の目的を明確化した「企業理念」を刷新するとともに、理念の実現に向けたミッションとビジョン、行動規範を策定いたしました。

新たな企業理念は「私たちに関わるすべての人を幸せに」。クリニック創業時から大切にされてきた"患者様と働くスタッフが幸せになれるクリニック”という根幹をそのままに、日本全国に80院以上を展開し、美容医療業界を牽引するリーディングカンパニーとして、クリニックへ来院される患者様をはじめとする、当グループを取り巻くステークホルダーの皆様の「幸せ」創出を目指し、誠心誠意日々の診療を全うしてまいります。











企業理念







"私たちに関わるすべての人を幸せに"

周りの人の幸せは、自分自身の幸せにつながっています。

自分自身が幸せになるためにはそれが最善の方法であり、また最短の方法でもあります。

患者様には提供するサービスそのもので。従業員には待遇や市場価値の向上で。

よそではできない幸せを感じていただけるよう、日々の研鑽を惜しみません。

そしてそれは一過性のもので終わらせません。

現在から未来まで、グループ全社員がそこに向けて行動します。

10年先も、100年先も、変わらずに。





ミッション







"キレイを幸せに"

私たちの仕事は「人をキレイにすること」です。

それは患者様のみならず、従業員も含みます。

それは外見の美しさのみならず、内面の美しさにも向き合い、

お互いに磨き合う関係性でありたいと願っています。

キレイは与えられた者も、与えた者も、幸せな気持ちにさせてくれます。

磨き上げたダイヤモンドの輝きのように。色とりどりの花のように。

私たちはキレイを通じて、幸せが花咲く世の中の実現を目指します。





ビジョン







"進化を文化に"

私たちはミッションである、キレイを通じた幸せな世の中の実現に向けて常に進化を続けます。

世の中は目まぐるしいスピードで日々変化しています。

すなわち現状維持は、ミッションの実現をもっとも遠ざける行為だと認識しています。

現状に甘んじることなく、患者様に対しては最高のデザインと技術とコミュニケーションの提供を追求します。

また従業員一同、それらを常に追求できるような体制と体質、文化作りに取り組みます。





行動規範



"For patient smile ~患者様に笑顔になっていただけるクリニック~"

私たちは患者様の幸せを実現します。TCBの収益はすべて患者様からいただいています。患者様が望むのは心のこもったおもてなし、質の高いサービス、高い技術力、満足できる結果です。私たちはそれを提供するために日々サービス、技術の向上、教育に取り組む労力と時間を惜しみません。



"For our growth ~自分と仲間が共に成長できるクリニック~"

私たちは自身と仲間の成長を実現します。成長する人は常に変化し続けます。現状に満足や安定することを受け入れず、常に高みを目指します。私たちが取り組むすべての仕事には改善の余地があります。できない理由を探すのでなくどう実現するかを考えます。成長の過程を楽しみ、新たな能力の獲得に挑戦します。



"For best teamwork ~お互いを尊重し楽しく働けるクリニック~"

私たちは最高のチームワークを実現します。私たちの仕事は一人では成り立ちません。多様性を尊重し異なる価値観を否定するのではなく、相手の意見・能力を尊重し、お互いに認め合うことによって強い組織作りを追求します。常に誠実であることを心がけ、関わるすべての人々に感謝と敬意の気持ちを忘れません。お互いの信頼を獲得するため、自ら率先して「ありがとう」・「ごめんなさい」・「お願いします」の言葉を口に出して伝えます。













TCBグループ 概要





クリニック名:TCB東京中央美容外科

総括院長:青木 剛志

クリニック数:85院(2022年12月時点、開院予定を含む)

所在地(代表院):TCB新宿三丁目院

〒160-0022

東京都新宿区新宿3-1-20 メットライフ・JTB新宿スクエア 7F

診療時間:10:00~19:00

休診日:なし(代表院含む一部クリニック)/ 不定休【WEB・LINE予約24時間365日受付中】

オフィシャルサイト:https://aoki-tsuyoshi.com/





TCBのテレビCM「美容医療は、ファッションへ。」篇



「美容医療は、ファッションへ。」

https://www.youtube.com/watch?v=gtpapClNcco





ファッションは、時の好み、人の好み。TCBが目指すのは、時の移ろいによる変化にも適応し、あらゆる年代、あらゆる嗜好の患者様へ「理想のあなたを着飾る」美容医療を提供すること。患者様の理想を追求した先にある「二重まぶたの開眼」を、クリニックの意匠のひとつである「開花する美容医療の花」に重ね合わせて表現しています。



【協賛・スポンサー企業を募集されている皆様へ】

TCB東京中央美容外科は協賛・スポンサー支援を募っている企業・団体・個人の皆様へ、率先してご協力をさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。



■本件に関するお問い合わせ

株式会社メディカルフロンティア

ブランド管理部 広報PR課 木村 泰世

mail:kimura.taisei@medical-frontier.com



