[株式会社A.L.I. Technologies]

~AEROSPACE &FLIGHT TECHNOLOGIES部門にて表彰~



AERWINS Technologies Inc.は、開発・販売を手掛ける「XTURISMO Limited Edition」が、2023年Edison AwardsのAEROSPACE & FLIGHT TECHNOLOGIES部門にて表彰され、銅賞を受賞したことをお知らせいたします。





Edison Awardsでは、多岐にわたる製品やサービスがノミネートされ、審査委員会による審査と最終投票により、受賞プロダクトが決定されます。製品開発、デザイン、エンジニアリング、サイエンス、マーケティング、教育などの分野で活躍する経営者、専門家、過去の受賞者ら3000人以上が審査員を務めています。金、銀、銅メダルの受賞者は、世界でもトップクラスの上級幹部、デザイナー、学者、そしてイノベーションリーダーによって、それぞれのカテゴリーで「ベスト・オブ・ザ・ベスト(最優秀賞)」として選ばれます。





AERWINS CEO 伊東大地コメント

「弊社のホバーバイク『XTURISMO』が名誉ある賞を受賞し、革新的な技術と前衛的な製品であることが評価されたことを、心から嬉しく思います。今回の受賞は、多くの皆様からの注目と評価を受けた結果であり、またプロダクト開発に貢献してくれたエンジニアやオペレーターチームの献身的な姿勢に対する賞賛でもあると感じています。数多くの試験開発を通じて作り上げたプロダクトは、エアモビリティ業界において優れた性能と技術革新をもたらしたといえるでしょう。我々は、XTURISMOおよび関連プラットフォームのCOSMOS*が、新しい空中交通システムの可能性を社会に示す先駆的な存在になると考えています。エアモビリティ業界をリードする企業となるため、今後も邁進してまいります。」

*Centralized Operating System for Managing Open Sky





Edison Awardsについて

Edison Awardsは、未来のイノベーターを育成するためのプログラムであり、非営利団体Edison Universeが1987年に設立しました。このコンペティションは、年に一度開催され、新製品・サービス開発、マーケティング、デザイン、イノベーションなどの分野で優れた業績をあげた人を表彰します。2022年、エジソンアワードは、革新的な黒人の思想リーダーたちのコミュニティを称え、つなぎ、結集するために、初めての「ルイス・ラティマー・フェローシップ・プログラム(Lewis Latimer Fellowship program)」を導入しました。

詳細:https://edisonawards.com/index.php





Edison Awardsの魅力

Edison Best New ProductTM賞は、製品やサービスの開発において費やされた知的資産、研究、計画、エンジニアリング、デザイン、戦略、マーケティングなどのあらゆる努力を評価し、他の賞との差別化を図ることを目的としています。このコンペティションは、トーマス・エジソンが自身の研究活動に打ち込み、忍耐強く優秀な成果を残したことに由来し、その精神を受け継ぐ製品やサービスを表彰するものです。





XTURISMOについて

「XTURISMO Limited Edition」は、映画スターウォーズシリーズにインスパイアを受けて開発された、弊社グループのアイコニックブランドです。空間を自由に移動できる楽しさや喜びを提供し、今までにない新しい体験を創出することを目指した夢のエアモビリティです。国内外問わず、災害救助やインフラ点検、エンターテインメントでの活用など幅広い実用の可能性を秘めています。





2022年6月には、モナコで行われた「Top Marques Monaco」にてグローバルローンチを発表。同年9月にアメリカ・デトロイトで行われた「国際デトロイトモーターショー(北米国際自動車ショー)」でのパフォーマンスと共にグローバル受注を開始し、世界中で大きな反響を呼びました。現在、世界中からオーダーや問い合わせをいただいております。





XTURISMOに関する情報:

公式サイト: https://aerwins.us/xturismo/

写真・映像素材:https://alit.box.com/v/XTURISMO-PRESSKIT2023

YouTube: https://www.youtube.com/@xturismoofficial551/featured

Instagram: https://www.instagram.com/xturismo_official/

お問い合わせ: info@aerwins.jp





AERWINS Technologies Inc.について

AERWINS Technologies は、「空中域(地面と空のあいだ、人の生活範囲の空中)から社会の仕組みを変えていく」をスローガンに、エアモビリティプラットフォームとなる管制アプリケーション「COSMOS*」、実用型ホバーバイク「XTURISMO」を展開しています。AERWINS Technologies は、既存の発想に捉われず、エアモビリティ(有人・無人)社会の実現に必要なシステムを開発し、イノベーションを起こし続けてまいります。

*COSMOS: Centralized Operating System for Managing Open Sky



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/01-19:16)