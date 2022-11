[株式会社Rehab for JAPAN]

リハビリ支援ソフト「リハプラン」を「Chatwork DX相談窓口」にて提供開始



デイサービス向けリハビリ支援ソフト「リハプラン」( https://rehaplan.jp/training/ )を開発・提供する株式会社Rehab for JAPAN(本社:東京都千代田区、代表取締役 大久保 亮 以下「当社」)は、新たにビジネスチャット「Chatwork」( https://go.chatwork.com/ja/ )を提供するChatwork株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役CEO:山本 正喜、以下、Chatwork)と業務提携を締結しました。これより、「Chatwork DX相談窓口」の提案サービスとして、「リハプラン」の提供を開始します。











業界背景



全国に約44,000事業所、要介護者200万人が利用するデイサービスでは、約90%の事業所において、リハビリテーション(以下、リハビリ)専門職が在籍しておらず、看護師が看護業務などと兼務しながらリハビリを提供しています。そのため、計画策定から日々の記録、評価に至るまでの「スタッフの業務負担」と「効果的なリハビリの提供」が課題となっています。

また、2021年度の介護報酬改定では、介護サービスにおける生産性を高め、介護の価値を高めることを目的に、厚生労働省が提供する科学的介護情報システム「LIFE」に関する加算要件が加わりました。

介護ヘルスケア業界における自立支援・重度化防止の取り組みがさらに進んでいく中、「現場の業務負担を軽減し、効率的・効果的なリハビリを実現できるソフト」の必要性はさらに増加しております。





リハプランについて



2018年3月のサービス開始以来、「リハプラン」は、機能訓練業務を誰でも簡単・安心・効果的に行える「デイサービス向けリハビリ支援ソフト」として、職員の書類業務負担を軽減、介護事業所の差別化・売上アップを支援してまいりました。

当社がすでに技術特許(特許第6792892号)を取得しているリハビリプログラムの自動提案技術により、リハビリ専門職でなくても利用者ごとにあった最適なリハビリ計画の立案が可能になります。これにより、通常30分程度かかる計画策定が約3分程度に短縮できます。また、2200種類の運動プログラムを用意しており、リハビリ方法の具体的なプログラムにも悩むことなく指導することができます。



2022年6月現在、以下のLIFE関連加算に対応しております。

個別機能訓練加算、科学的介護推進体制加算、入浴介助加算、運動器機能向上加算、ADL維持等加算、口腔機能向上加算





協業の目的



Chatworkが提供する「Chatwork DX相談窓口」では、さまざまな場面で中小企業のビジネスを効率化、DXを推進するサービスを紹介しています。介護施設(デイサービス)の業務支援の1つとして、加算取得や機能訓練における業務改善、売上向上に取り組みたい企業に対して「リハプラン」の活用を提案する事で、介護事業所の業務負担軽減と利用者の生活機能向上の支援を強化してまいります。



・Chatwork DX相談窓口でのリハプラン紹介ページ

https://dx-center.chatwork.com/service/rehaplan/







Chatwork株式会社について



「働くをもっと楽しく、創造的に」をコーポレートミッションとして掲げるChatwork株式会社は、国内利用者数No.1*のビジネスチャット「Chatwork」の提供を主力事業として展開しています。「Chatwork」は、中小企業を中心とした民間企業、教育機関、官公庁など365,000社以上に導入され(2022年6月末日時点)、各組織の生産性向上やコミュニケーション活性化に貢献しています。

* Nielsen NetView 及びNielsen Mobile NetView Customized Report 2022年5月度調べ月次利用者(MAU:Monthly Active User)調査。調査対象はChatwork、Microsoft Teams、Slack、LINE WORKS、Skypeを含む47サービスをChatwork株式会社にて選定。



・商号 :Chatwork株式会社

・設立 :2004年11月11日

・代表者 :代表取締役CEO 山本 正喜

・事業内容:ビジネスチャット「Chatwork」の提供

・URL

-コーポレートサイト:https://corp.chatwork.com/ja/

-ダウンロードサイト:https://go.chatwork.com/ja/download/





株式会社Rehab for JAPANについて



当社は「介護に関わるすべての人に夢と感動を」をビジョンとし、より多くの高齢者が健康的に長生きすることで幸せに長く暮らせる世界(健康寿命の延伸)に向けて、「エビデンスに基づいた科学的介護」の実現を目指すスタートアップ企業です。介護現場のリアルデータを収集し、高齢者が元気になることを科学していきます。



・商号 :株式会社Rehab for JAPAN

・創立 :2016年6月10日

・代表者:代表取締役 大久保 亮

・事業内容:リハプランの企画・開発・運営・販売

・URL

-コーポレートサイト :https://rehabforjapan.com/

-リハプラン :https://rehaplan.jp/training/



