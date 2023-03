[イーデザイン損保]

イーデザイン損害保険株式会社(本社:東京都新宿区、取締役社長:桑原 茂雄、以下「当社」)は、一般社団法人 日本データマネジメント・コンソーシアム(以下「JDMC」)が選定する「2023年データマネジメント賞」において「アナリティクス賞」を受賞しました。







以下、JDMCのニュースリリースより抜粋



【受賞テーマ】

・データドリブン経営に向けた CoE(Center of Excellence)の設置・運営





【受賞理由】

同社は東京海上グループのダイレクト損保であり、主力商品はすべてをオンラインで完結させる自動車保険「&e(アンディー)」である。「&e」では契約者の車両にセンサーを設置し、アプリとの連携で日々の運転をサポートしつつ、様々なデータを取得している。この運転データをはじめとしてコールセンターに集まる顧客の声など社内外のデータを集約・分析し、顧客サービスなど経営に生かす中核組織として同社は、2021年にCoE(Center of Excellence)としてビジネスアナリティクス部を設置した。

CoEは、全社IT戦略の立案・推進を担う IT 企画部と協調しながら、データドリブン経営への移行をリードするミッションを担っており、KPIの可視化・PDCA支援、各種分析・モデル構築、分析基盤の構築・運用を10人体制で順調に遂行している。このCoEの特徴は「ビジネス現場でデータを生かすこと」を重視したこと。そのため外部専門家を招聘せず、スタッフ全員を社内の現場メンバーから構成する。データサイエンスやデータエンジニアリングのスキルが弱くなる副作用が生じ得るが、この点はツールやソリューションで補完できるという考えである。

同社におけるCoEの活動内容や組織体制は、データドリブン経営に欠かせないCoEのひな形となり得るものであり、アナリティクス賞に値すると評価する。



<ご参考>

「データマネジメント賞」とは、データマネジメント(データの蓄積、管理、活用)において、他の模範となる活動を実践している企業・官公庁・団体・個人を見出し表彰する制度です。 JDMCによって2014年に設置され、今回で10回目の開催となります。

「アナリティクス賞」は、データ量が劇的に増加する中、企業情報システム、ウェブアプリケーション、センサーなどが生み出す膨大なデータを分析し、さらにサードパーティーデータ等も併せて活用しながら、実際のビジネスの現場で活用することにより、多大な成果を上げた取り組みに対し授与されます。

JDMC HP「データマネジメント賞一覧」紹介サイト:https://japan-dmc.org/?page_id=15253



【共創する自動車保険「&e」について】





「&e(アンディー)」は、一人ひとりのお客さまに寄り添い、事故にあうお客さまを一人でも減らすために、IoTセンサーをスマートフォンに連携させるなど最新テクノロジーを活用し、お客さまにかつてない体験を提供する、新しい「共創する自動車保険」です。

https://www.e-design.net/



▼&e公式SNS

□Twitter:https://twitter.com/edesign_ande

□Facebook:https://www.facebook.com/edesign.ande

□note:https://note.e-design.net/



【会社概要】

会社名: イーデザイン損害保険株式会社

代表: 取締役社長 桑原 茂雄

本社: 〒163-1413 東京都新宿区西新宿3-20-2

Webサイト:https://www.edsp.co.jp/

設立: 2009年1月26日

事業内容: 損害保険業



当社はこれからも、お客さまとともに保険業界の新しいかたちをつくることを目指して取り組んでまいります。



以上



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/09-22:16)