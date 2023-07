[株式会社ヤベツジャパン]

プラグをついないですぐにゲーム実況開始!今話題の様々な色に光るコンデンサーマイク。



ゲーム実況、動画配信、ゲーミングに最強のマイクロフォンが登場。NJSJME6S:

新商品2023年7月10日より販売、楽天fromseed https://item.rakuten.co.jp/fromseed/njsj-m200/





Windows・MACos・プレイステーション4/5対応。



配信映え、ゲーミング部屋に嬉しい、カラーは完全自動で変化!!特別な操作は必要ありません。



インスピレーションが燃える!見事なカラーリング。リップノイズ軽減!脱着可能なポップガード付き

レイテンシー気にしない。リアルタイムモニタリング用のヘッドフォンジャック搭載



ワンタッチでON/OFF切り替え



底部のツマミをくるくるして音量を調整できます。

配信中になるべく動作が映らないよう配慮されています。





プラグをついないですぐにゲーム実況開始!ドライバーなどのインストールは不要です。





ここがさらに大きな特徴







1.着脱可能なポップフィルター

ポップフィルターが付属しています。ゲーム中の会話で発生するポップ音を軽減することができます。

また、マイク本体にあたる水分を抑える働きがあり、劣化を軽減。装着は簡単で1度固定するとしっかり付く。

2.調整可能な蝶ネジ

ゲームはストリーミングの際に、よりアクアな音声を録音できるよう、最適な録音角度を調整できるつまみネジを装備。

3.安定したメタルベース

金属製のベースは直径3.4インチ(8.7cm)

移動時のノイズを避けるため底面を滑り止めパッドがあり、また安定性を大幅に向上させ、

マイクがカンタンに倒れるのを防ぎます。

カラーも3色展開、お部屋の雰囲気に合わせて選べます







製品スペック





マイク指向性:単一指向性

ビット深度/サンプルレート:24ビット/192kHz

コンデンサーカプセル:14mmエレクトレットカプセル1個

コネクタ:USB A & USB C

リアルタイムモニター3.5mmヘッドホンジャック

ケーブル長さ:1.8m

内容品:マイク本体、ショックマウント、ポップフィルター、ラウンドベーススタンド、 USBケーブル(約1.8m)、ユーザーマニュアル、 USB C to USBアダプタコネクタ

※ 製造元都合により仕様・付属品は予告なく変更となる場合があります。

販売ECサイト





販売代理店として自社のECサイト「fromseed」にて本製品を販売しております。

下記のURLよりお求めください。https://item.rakuten.co.jp/fromseed/outtos_fan/

販売価格:4,950円(税込)



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/01-19:40)