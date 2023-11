[株式会社コラボスタイル]

「ワークスタイルの未来を切り拓く」を理念に掲げ、クラウドサービス「コラボフロー」を提供する株式会社コラボスタイル(所在地:愛知県名古屋市、代表取締役社長:松本 洋介、以下 コラボスタイル)は、Great Place to Work(R)︎ Institute Japan(本社:東京都品川区、代表取締役社長:荒川 陽子、以下「GPTWジャパン」)が選出する2024年版「働きがいのある会社」に認定されたことをお知らせします。なお、認定は昨年に続き2度目となります。







■2024年版「働きがいのある会社」認定企業とは

GPTWジャパンが、認定・ランキングにエントリーした企業に対してアンケート調査を実施し、調査結果が一定水準を超えた企業を1年間「働きがいのある会社」として認定する制度です。コラボスタイルは調査の結果、「働きがいのある会社」としてGPTWジャパンに認定されました。



■コラボスタイルの働きがいについて

今回の認定において、以下の3点が特に高い評価を得ました。



・ 経営・管理層はチャレンジに前向きで失敗はつきものであると理解している

・ 入社した人を歓迎する雰囲気があり、仕事に行くことが楽しみである

・ 働く環境が整っていて、働きやすい環境である



※コラボスタイル従業員へのアンケート結果から、同規模の他社と比較し相対的に強みといえる特徴の3点です。



▽GPTW「働きがいのある会社」認定企業 コラボスタイルのページ

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/1031_3244.html



■コラボスタイルの働き方

コラボスタイルは、「ワークスタイルの未来を切り拓く」という理念のもと、オフィスワークを効率化してより良いワークスタイルを実現するクラウドサービス、ワークフローシステム「コラボフロー」・Webフォームサービス「コラボフォーム」を提供しています。

加えて、自社が率先して新しい働き方をバージョンアップしていき世の中に発信していくことを大事にしています。

ITツールを提供するメーカーに止まらず、人生をより豊かにするため、時代にあったワークスタイルの在り方を追求し、提案していきます。



コラボスタイルの働き方(企業サイト) https://corp.collabo-style.co.jp/effort/

コラボスタイルのワークスタイルの発信(note) https://note.com/collabo_style/



■Great Place to Work (R) Institute Japan について

Great Place to Work(R) Instituteは、世界約60か国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・ 分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Instituteよりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan GPTW ジャパン)を運営しています 。



▽Great Place to Work (R) Institute Japan トップページ

https://hatarakigai.info



▽日本における「働きがいのある会社」認定企業ページ

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies



■株式会社コラボスタイル 概要

社名 :株式会社コラボスタイル

所在地 :愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋36階

代表者 :代表取締役社長 松本 洋介

設立 :2013年7月

事業内容:オフィスワークを効率化するクラウドサービス「コラボフロー」「コラボフォーム」を提供。稟議の承認や見積もり発行をはじめとする“ハンコ出社問題”など、紙や人に依存した社内のワークフローを改善して、業務効率化、経費削減、テレワークの実現などを推進しています

URL :https://corp.collabo-style.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-19:46)