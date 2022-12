[株式会社千趣会]

子どもの成長によりそう商品が上位に!クリスマスやギフトにもピッタリのグッズもご紹介!



株式会社千趣会(本社:大阪市 代表取締役社長:梶原健司 以下千趣会)は、通販事業ベルメゾンにおける2022年のディズニーグッズ“売れ筋ランキング”を本プレスリリース内で発表します。







千趣会は1993年に日本で初めてのディズニー専門カタログ「ディズニーファンタジーショップ」を創刊し、来年で30周年を迎えます。生活雑貨、ユニセックスで着用できるものや、キッズサイズのアパレル商品の他、家具や家電などベルメゾンオリジナルのディズニーグッズを展開しており、ディズニーファンをはじめ、多くのお客様にご愛顧いただいています。今後もベルメゾンのディズニーグッズを多くのお客様にお届けすることで、自身や家族との時間がより楽しく充実したものになるよう寄り添っていきたい。人気商品を知っていただき、さらに身近に感じてもらえればとの願いを込めて、ベルメゾンの「ディズニーグッズ」年間売れ筋ランキングを発表します。さらに、これからクリスマスをはじめとするホリデーシーズンにぴったりの「おすすめギフトランキング」、最後に「子ども服・子ども用品ランキング」もあわせて発表します。



ディズニーデザイングッズは以下のURLよりご覧いただけます。

ぜひあわせてご参照ください。



ベルメゾンネットURL:https://www.bellemaison.jp/cpg/adv/pr_lp_d/





「ディズニーグッズ 2022年 年間売れ筋ランキング TOP5」(注1)







(注1)2022年1月~2022年11月末までの売上額をもとに集計。

2022年12月時点でベルメゾンネットにて取り扱いがある商品にてランキング形成。



ディズニーのキャラクターがおひなさまに扮した「壇付きおひなさまフルセット」や家族の思い出をたっぷり収めることができる「600枚収納アルバム」、好きなキャラクターが選べる「ランドセル収納ワゴン」、ミッキーのモチーフがあしらわれた「まいにちタオル同色セット」などがランクイン。なかでも第1位に輝いた「壇付きおひなさまフルセット」は、キャラクターの愛らしい表情や小物まで細やかに表現されていることに加え、フルセットながらコンパクトに収納できる点でお客様よりご好評いただいており、売上を伸ばしています。







ベルメゾンのディズニーグッズ「クリスマスのプレゼントにピッタリ! 」おすすめギフト商品ランキングTOP5(注2)







(注2)2022年1月~2022年11月末までの売上額上位商品からギフトとしておすすめしたい商品を選定。



総合ランキングでも上位にランクインした「まいにちタオル同色セット(フェイス3枚・バス2枚)」をはじめ、「選べるキャラクターのスリッパ」をピックアップしました。豊富なバリエーションで家族分を揃えても楽しい「しっかり仕様のソフトスリッパ」や「ウレタン入り快適スリッパ」は、これからのシーズンに貰ってうれしい実用的なプレゼントとしておすすめです。また、扱いやすいコンパクトさとエステのような高機能が魅力的な「美容器WAVY mini」は、おうち時間に彩りを添える商品として、自分へのプレゼントにも最適です。







イベントやおうち時間がもっと楽しくなる!「ディズニー商品 子ども服・子ども用品売れ筋ランキングTOP5」(注3)







(注3)2022年1月~2022年11月末までの売上額をもとに集計。

2022年12月時点でベルメゾンネットにて取り扱いがある商品にてランキング形成。



子ども服・子ども用品部門では「KIDSエプロンドレス」、「長袖チュールドッキングワンピース」が上位にランクインしました。繊細なレースのついた「KIDSエプロンドレス」はお家のお手伝いだけでなく、ハロウィンやクリスマスパーティーなどイベントシーンでも使える人気商品です。軽やかなチュールスカートとのドッキングデザインの「長袖チュールドッキングワンピース」は、着ることでディズニーに登場するプリンセスのような気分を味わえる華やかなデザイン。見た目の可愛らしさに加え、着替えとお手入れのしやすさから上位にランクインしています。





■商品開発担当者コメント

「“生活に溶け込む可愛いディズニーデザイン”アイテムが上位に!」

今回のランキングでは、子どもの成長を見守ることが楽しみになる商品が多くランクインする結果となりました。ベルメゾンのディズニーグッズが、お子様のいるご家庭を中心に信頼してお使いいただける身近な存在になっていることが伺えます。またパジャマやスリッパなど、ご家族で過ごすおうち時間の中にディズニーグッズを取り入れていただけていることも嬉しく思います。ベルメゾンのディズニーグッズは年齢を問わず楽しんでいただけるように、幅広くラインナップを揃えております。親子でお揃いのコーデや、家族で色違いを楽しむことができることもベルメゾンのディズニーグッズならではの醍醐味です。ベルメゾンは今後も卒入園などのお子様の成長の節目や、新生活、季節の行事などのタイミングに合わせて新商品をお届けします。今後も、ご家族で楽しめる商品や生活がより豊かになるディズニーグッズの商品開発を行ってまいります。





※ディズニーファンタジーショップの商品画像掲載の際は、必ず下記版権表示を入れて頂きますようお願いいたします。

(C)Disney

(C)Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

(C)Disney/Pixar





千趣会は、就職や結婚、出産、子育て、自分磨きなど、女性の一生のさまざまなライフステージに寄り添い、お客様の毎日を笑顔にする商品とサービスを提供してまいります。



