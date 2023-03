[ミツバチワークス株式会社]



ミツバチワークス株式会社(東京都目黒区中目黒、 代表取締役:光山一樹)は、 『GENIC 2023年4月号(vol.66)』を3月7日(火)に発売いたします。





GENIC4月号のテーマは「撮らずにはいられない」。

撮らずにはいられないものがある。なぜ? 答えはきっと単純。それが好きで好きで好きだから。“好き”という気持ちは、あたたかくて、美しくて、力強い。だからその写真は、誰かのことも前向きにできるパワーを持っています。こぼれる愛を大切に、自分らしい表現を。



Cover Photo:枝優花(撮影)、モトーラ世理奈(モデル)







Feel, and then think. /嶌村吉祥丸





ピュアな気持ちでシャッターを切り、思考することに時間をかける、という嶌村吉祥丸。あくまでもアーティストとして写真に向き合う理由とは?8ページにわたるスペシャルインタビューをお届けします。



撮らずにはいられない「モトーラ世理奈」





多くの写真家が、出会うや否や虜になってしまうという、ファッションモデル・女優のモトーラ世理奈。どうしてそんなにも撮り手を魅了するのか?彼女の魅力を6名の写真家に教えてもらいました。



出演(掲載順):大辻隆広、石田真澄、枝優花、東京祐、小見山峻、松岡一哲



気がつけば、追いかけて





ふと撮りたくなる、ついシャッターを切ってしまう。そんな衝動的感覚で、日常の中の“気になる存在”や“なんだか好き”なものにカメラを向ける写真家4名の作品と、その想いを紹介します。



出演(掲載順):信岡麻美、女鹿成二、向後真孝、柘植美咲



偏愛というロマン





独自の愛する被写体を長きにわたり追いかけ、真っ向から向き合っている写真家4名をフィーチャー。誰よりも情熱を傾け、その素晴らしさを作品として発表し続ける、熱き想いに迫ります。



出演(掲載順):toshibo、秦淳司、林朋彦、鍵井靖章



写真家が撮る愛しの我が子





写真を撮ることを生業とする写真家が、「我が子」にカメラを向ける時。どんな想いでシャッターを切るのか?まさに撮らずにはいられなかったその瞬間の写真を、7名の写真家に見せていただきました。



出演(掲載順):砺波周平、花盛友里、大畑陽子、酒井貴弘、川原崎宣喜、Nico Perez、高野友也



伝えたいニッポンの風景





日本には誇るべき素晴らしい風景がたくさんあります。自然が積み重なった絶景や、歴史文化が薫る古き良きまち並み、季節が運ぶ美しい色。誰かに伝えたい、という想いで日本の姿を撮る写真家に迫ります。



出演(掲載順):齋藤朱門、山田悠人、阿部裕輔、zookomi



写真家が捉えたあの日の光





長く続くこの不安定な時代において、少しでも明るい未来を感じてもらいたい。そんな企画に、6名の写真家が集ってくれました。心を照らしてくれるようなミニ写真展をお楽しみください。



出演(掲載順):小見山峻、松岡一哲、熊谷直子、Fujikawa hinano、haru wagnus、6151



「可愛い」が大渋滞(ハート)愛犬&愛猫の至福フォト





一緒に暮らす大切な家族として、愛犬や愛猫を切り取るクリエイター5名の可愛すぎる「親バカ写真」をご紹介。ご主人にだけ見せる彼らの気ままで無邪気な表情から、溢れ出る愛と絆が伝わってきます。



出演(掲載順):ふじおかすみ、Lyripapa、吉野菜百里、猫と古家具、Hanayuri



“好き”を極める表現





好きだからシャッターを切り続け、好きだから自分らしい表現を追求し続ける。そんな“好き”を極めた表現者たちの、独自の世界観にフォーカス。見る人の心を動かすトキメキを宿した作品をご覧ください。



出演(掲載順):コナミ・サルポア、Chez Mitsu、Shota、szuna、yui.、小春ハルカ、mita



【連載】

-女優・橋本愛「日日是好日」





現実のなかに溢れる愛おしい瞬間を封じ込めた写真と、そのとき感じた想いを言葉にのせて。かけがえのない日々を写真と言葉で表現する、橋本愛の連載第13回。



-<拡大版>小関裕太の自分探しの旅「スキ」





連載第12回は、ドラマの共演者である女優・モデルの内田理央をスタジオにて撮影。今回も小関裕太本人による構成、デザインでお送りします。カラフルに彩られた「りおさん」、拡大版6ページです。



-武井宏員&酒井貴弘「emergence」第3回:久間田琳加





写真家の武井宏員と酒井貴弘が、羽ばたきの時を迎えた旬の人物を撮り下ろす連載企画【emergence=羽化】。第3回はモデル/女優・久間田琳加を迎え「静寂」をテーマに撮り下ろしました。



-KYON.Jが出会った“奇跡の一瞬”「Exploring the World」

世界を照らす美しい光を追いかけ続けるトラベルフォトグラファーKYON.Jが出会った、光溢れる大自然の姿。第15回は、「厳冬の静寂を包む、朧げな光」をお届けします。



【and more】



・“好き”が加速する優秀カメラLIST



・Nikon Z fc で叶う「ファッショナブルな日々。」

出演:佐藤匠



・Canon 最新モデルEOS R50「“すき”をカタチにする方程式」

出演:相武えつ子



・フジカラーの「ハーフサイズプリントで綴る旅の思い出」

出演:AOI





■GENIC|ジェニックについて



● Print Edition

GENIC 2023年4月号 vol.66 2023年3月7日(火)発売

季刊 12月・3月・6月・9月

定価 1650円(税込)

流通 全国書店、GENIC公式オンラインショップ、 Amazon、 家電量販店など

GENIC公式オンラインショップ 予約受付中

https://shop.genic-web.com/

Amazon 3月7日発売開始

https://amzn.to/3SXsIl9



● Digital Edition

https://genic-web.com/



● SNS Edition

Instagram

@genic_mag

https://www.instagram.com/genic_mag/

@genic_japan

https://www.instagram.com/genic_japan/

Twitter

@genic_web

https://twitter.com/genic_web

Pinterest

@genic_web

https://www.pinterest.jp/genic_web/



【本リリースに関するお問い合わせ】

https://www.328w.co.jp/contact/

よりお問合せください。

担当:羽矢(ハヤ)、 菊池(キクチ)、大島(オオシマ)



【書店様からの本誌ご注文・お問い合わせ】

https://www.328w.co.jp/contact/02.html

「書店様向けお問い合わせ」よりお問合せください。在庫確認後にご連絡いたします。



