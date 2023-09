[株式会社セイバン]

ヴィッセル神戸初! 10月21日に国立競技場でホームゲームを開催



株式会社セイバン(本社:兵庫県たつの市 代表取締役社長:泉 貴章 以下「セイバン」)は、無料会員サービス「SEIBANスマイルメンバーズ」の会員様向けに、10月21日(土)国立競技場で開催される「2023明治安田生命J1リーグ第30節 ヴィッセル神戸 VS 鹿島アントラーズ」にてフラッグキッズ※体験付きの親子観戦ペアチケットを、抽選で10組20名様にプレゼントいたします。





※「フラッグキッズ」とは

試合前に、ヴィッセル神戸のキッズTシャツを着てフラッグ(旗)を持って入場する役目です。

参加いただくお子さまのヴィッセル神戸のキッズTシャツはセイバンよりプレゼントいたします。



セイバンのスポーツ振興への取り組み





ヴィッセル神戸は、セイバンが本社を置く兵庫県の地元クラブであり、また兵庫県内20ヵ所以上のサッカースクール運営を行うなど、サッカーを通して子どもたちの未来を応援しています。

セイバンは「子どもたちとそのご家族の笑顔にあふれた生活を実現する」というミッションを掲げ、ランドセル事業を中心に事業を展開しており、2023シーズンのオフィシャルトップスポンサー契約を締結しております。



オフィシャルトップスポンサー契約に関するニュースリリース:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000010024.html



応募要項





▌応募資格

・SEIBANスマイルメンバーズの小学生のお子さまと保護者さま

・応募ページのアンケートにお答えいただけた方



※SEIBANスマイルメンバーズへは、ご応募と同時にご登録いただけます。

※本募集は小学生のお子さまと保護者さまが対象となります。



▌プレゼント内容

2023明治安田生命J1リーグ第30節「ヴィッセル神戸 vs 鹿島アントラーズ」

フラッグキッズ体験付き親子観戦ペアチケット 10組20名様



▌開催日

2023年10月21日(土)



▌募集人数

フラッグキッズ:10名

(親子観戦ペアチケット10組20名)





▌スケジュール

「フラッグキッズ」体験

13:00~13:10 受付

13:10~13:20 移動

13:20~13:30 レクチャー

13:30~13:35 荷物置き&トイレ休憩

13:35~13:50 移動

13:50頃 ピッチ入場

14:00頃 退場

「フラッグキッズ」体験終了後すぐに試合開始となります。観客席に移動いただき観戦をお楽しみください。



※タイムスケジュールは変更になる場合がございます。

※詳細に関しましては、参加者のみなさまに別途ご連絡させていただきます。



2023明治安田生命J1リーグ第30節「ヴィッセル神戸 vs 鹿島アントラーズ」

14:00 キックオフ



試合情報詳細URL:https://www.vissel-kobe.co.jp/special/20231021kokuritsu/



▌会場

国立競技場



▌アクセス

・JR総武線各駅停車千駄ヶ谷駅/信濃町駅:徒歩5分

・都営大江戸線国立競技場(A2出口):徒歩1分

・東京メトロ銀座線外苑前駅(3番出口):徒歩9分



アクセス詳細URL:https://www.jpnsport.go.jp/kokuritu/tabid/425/Default.aspx



▌応募締切

2023年10月9日(月・祝)23:59まで



※応募者多数の場合は厳正なる抽選のうえ、当選者にのみ10月11日(水)頃にメールにてご連絡いたします。

※当選された方は当選メールが当日の受付時に必要なため、メールの保存または印刷のうえ、当日ご提示をお願いします。



▌応募方法

以下URLからSEIBANスマイルメンバーズへログイン。

その後、同ページ、応募申込ボタンよりアンケートにご回答ください。

アンケートのご回答をもってお申込み完了となります。

URL: https://www.seiban-sodasoda.com/events/detail/event-231021_vissel/



※SEIBANスマイルメンバーズログイン後に応募申込ボタンが出てきます。そちらからご応募ください。



▌注意事項

【フラッグキッズ体験注意事項】

・小学生のお子さまが対象となります。保護者さまは付き添いのもとご参加ください。

・靴は必ずスニーカーをご用意ください。スニーカー以外の靴での入場はお断りしております。

・エンブレムフラッグまたはリスペクトフラッグを持ってピッチへご入場いただきます。

・本試合における観客数制限などの影響により、イベント開催有無、内容、時間など、変更になる場合がございます。

・イベント体験風景をヴィッセル神戸公式サイトやセイバンのホームページ等で使用させていただく場合がございます。

・イベント会場までの交通費、駐車代金等はご参加者さまのご負担となります。

・ご応募、お問い合わせにかかる通信料は、申込者、参加者のご負担となります。



【キャンペーンに関して】

・ご応募は日本国内にお住まいの方のみに限らせていただきます。

・当選者ご本人の連絡先変更等により、ご連絡が取れない場合は、当選を無効とさせていただく場合がございます。

・当選された権利は、当選者ご本人のみに帰属し、第三者への譲渡、転売はできません。また、交換・返金・換金等には応じかねますのでご了承ください。

・チケットの転売・譲渡はご遠慮ください。

・ハガキや封書、お電話でのご応募は受付けておりません。あらかじめご了承ください。

・賞品に関するご質問、抽選や当選に関するご質問の受付は行っておりません。

・やむを得ない事情により、本キャンペーンを事前の予告なく中止または延期、内容の変更などをさせていただく場合がございます。予めご了承ください。



【試合に関して】

・試合・席種・席位置のご指定やご変更はお受けできません。

・未就学児のお子さまは、保護者さま1名につき1名まで膝上鑑賞が可能です。

・未就学児のお子さまでも、座席が必要な場合はチケットをご用意ください。

・本イベント時には映像収録及び写真撮影用のカメラが会場内に入ります。

・開場・観戦時刻は変更になる場合があります。

・チケットの再発行はできません。

・雨天等不可抗力により試合が中止となった場合、他試合へのチケット変更は行いません。



