[ライカ ジオシステムズ株式会社]

~小型油圧ショベルに最適。簡単な操作のマシンガイダンスソリューション~



【2022年11月10日 東京】 Hexagon傘下の、計測テクノロジー業界のリーダーであるライカジオシステムズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:日比孝典)は本日、小型油圧ショベルにて設計データを簡単かつ正確に利用することが出来るマシンガイダンスソリューション、Leica iCON site excavatorを発表しました。受注開始は11月下旬、販売開始は12月中旬を予定しています。







小型油圧ショベルは、限定されたスペースにおいて、正確に、効率よく作業を行うことが求められます。ライカ ジオシステムズは、小規模での溝掘りや整地の効率と精度を高めるため、小型油圧ショベル用のマシンガイダンスを製品群に追加しました。



iCON site excavator ソリューションは、新しいソフトウェアアプリケーション、新しいデュアルGNSS受信機、通信デバイス(オプション)の3つの新しいコンポーネントを導入しています。iCON site excavatorアプリケーションは、独立したソフトウェアとして、または既存のiCON siteプラットフォーム内のアドオンとして使用できます。アドオンとして使用する場合、マシンガイダンス(On Machine)および測量アプリケーション(Off Machine )の新しいワークフローを可能にし、建設作業員が同じツールを活用してさまざまな作業を実行できるようにします。



例えば、iCON site excavatorのコントローラーをGNSSスマートアンテナに装着し測量作業を行ったり、設計データを作成した後、コントローラーを再度マシンに装着してすぐ設計データ通りに整地作業を開始することができます。また、掘削や整地が完了したら、同じシステムを使って施工後の出来形チェックを行うことが可能です。この新しいソリューションは、小型油圧ショベルの土木作業を最適化するだけでなく、iCON siteプラットフォーム独自の汎用性により、オペレーターはマシンガイダンス(On Machine)および測量アプリケーション(Off Machine )の両方に使用でき、その結果、機器や人員を効率的に配置することが可能です。







iCON site excavatorアプリケーションは、様々なサイズのiCONフィールドコントローラーで利用できるようになる予定です。新しいGNSS受信機と通信機器はコンパクトなマシンに特化して設計されており、異なる現場やプロジェクトの要件に合わせ、より柔軟に対応できるようになっています。



ライカジオシステムズ株式会社の代表取締役社長である日比は、「Leica iCON site excavatorは非常に使いやすいマシンガイダンスソリューションで、中小規模の建設会社のデジタルコンストラクションへの扉を開くものです」と述べています。ライカジオシステムズのマシンガイダンス機能と共に、小型油圧ショベルは小規模から大規模なプロジェクトまで幅広く活躍することが可能になりました。





【 iCON site excavator の特徴】





スイングブーム、チルトローテータ、チルトバケット機能をサポート

マップ駆動の選択とナビゲーション

さまざまな視点を可能にする分割画面の機能

大型建機と同じ設計データを使用することで、現場の省力化

Leica ConX を活用することで、設計データ更新を確実かつシームレスに通信





尚、11月11日(金)にiCON site excavator に関するWebセミナーを開催いたします。Webセミナーへの参加方法や詳細については以下をご参照ください。

【Webセミナーの詳細】

https://leica-geosystems.com/ja-JP/about-us/events/events-overview/2022/10/jp_webinar_icon_excavator_221111



【iCON site excavatorの製品詳細】

https://leica-geosystems.com/ja-jp/products/machine-control-systems/excavator/icon-site-excavator-3d





Leica Geosystems – when it has to be right

およそ200年にわたり計測・測量の製品および技術で変革を生んできたHexagon のグループカンパニーであるライカジオシステムズは、世界中のプロフェッショナルに向けてトータルソリューションを開発しています。革新的な製品とソリューションの開発で知られているライカジオシステムズは、地理空間情報の利活用において、航空宇宙、防衛、安全、セキュリティ、建設、製造など、実に多岐にわたる業界のプロフェッショナルから信頼を得ています。ライカジオシステムズは高精度で正確な機器、洗練されたソフトウェア、そして信頼できるサービスで、社会の発展に貢献していきます。

Hexagonは、センサー、ソフトウェア、自律型テクノロジーを組み合わせたデジタルリアリティソリューションの世界的リーダーで、世界50ヶ国におよそ23,000人の従業員を擁し、総売上高は約43億ユーロです。

詳細については hexagon.comをご覧ください。Twitterで @HexagonABをフォローしてください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/10-12:16)