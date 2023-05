[カルチャヴィル合同会社]

伝説のトリビュート・コンサートがジョージ生誕80年の今年、初めて劇場の大スクリーンに蘇る!7月28日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほかにて全国順次公開



エリック・クラプトン、ポール・マッカートニー、リンゴ・スター、ジェフ・リン、トム・ペティ、ラヴィ・シャンカール、ビリー・プレストン、モンティ・パイソンら参加!



2001年11月29日、多くの人々に惜しまれながら58歳で世を去ったジョージ・ハリスンの音楽と“美しき人生”を称えるトリビュート・コンサート『コンサート・フォー・ジョージ』が、ジョージ・ハリスン生誕80年に当たる今年、日本で初めて劇場公開されることが決定した。







『コンサート・フォー・ジョージ』は、ジョージが他界したちょうど1年後の2002年11月29日、ジョージの妻オリヴィアと盟友エリック・クラプトンによって開催。

音楽監督を務めるエリック・クラプトンの呼びかけで、ジョージの親しい仲間たち~ポール・マッカートニー、リンゴ・スター、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ、ジェフ・リン、ジュールズ・ホランド、ビリー・プレストン、ジョージが敬愛したインド音楽シタール奏者のラヴィシャンカールと娘のアヌーシュカ・シャカール、モンティ・パイソンのメンバーなど、ジョージの交友の豊かさを表す錚々たる豪華アーティストが奇跡の共演を果たしジョージ・ハリスンへのトリビュートを捧げた。





会場となったロンドン・ロイヤル・アルバート・ホールでは、各アーティストが次々にジョージの名曲や愛した曲を披露。エリック・クラプトンとポール・マッカートニーによる「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」、ポール・マッカートニーによる「サムシング」や「オール・シングス・マスト・パス」、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズによるトラヴェリング・ウィルベリーズの「ハンドル・ウィズ・ケア」、リンゴ・スターによる「想い出のフォトグラフ」など、各アーティストがジョージを思いながらの名演を繰り広げ、多くの仲間に愛されたジョージの人柄そのものの温かな雰囲気に包まれたコンサートは歴史的一夜として語り継がれている。





今回ジョージ・ハリスンの生誕80年を記念して上映される『コンサート・フォー・ジョージ』は、昨年、開催20周年を記念し、海外で上映された高音質リマスター版。妻オリヴィアと息子ダニーからのメッセージも新しく寄せられた。

本邦初となる貴重な劇場公開で、静かなるビートル ジョージ・ハリスンに捧げた伝説のコンサートを、余すことなくお楽しみください。





映画作品概要

作品名: 『コンサート・フォー・ジョージ』

上映時間: 約102分

監督:デヴィッド・リーランド

製作:レイ・クーパー、オリヴィア・ハリスン、ジョン・ケイメン

製作総指揮:オリヴィア・ハリスン、ブライアン・ロイランス

音楽監督:エリック・クラプトン

コンサート・オーディオ・プロデュース:ジェフ・リン

撮影監督:クリス・メンゲス

編集:クレア・ファーガソン

出演:エリック・クラプトン、ポール・マッカートニー、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ、ジェフ・リン、リンゴ・スター、ジョー・ブラウン、サム・ブラウン、ジュールズ・ホランド、ビリー・プレストン、レイ・クーパー、アヌーシュカ・シャンカール、ラヴィ・シャンカール、モンティ・パイソン with トム・ハンクス

制作年:2022年 制作国:アメリカ

コピーライト:(C) 2018 Oops Publishing, Limited Under exclusive license to Craft Recordings

公開表記:7/28(金)~ TOHOシネマズ シャンテほか公開

公開作HP:https://www.culture-ville.jp/concertforgeorge



