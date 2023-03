[株式会社ソーシャルPLUS]

株式会社ソーシャルPLUS(所在地:東京都文京区、代表取締役:岡田 風早)が提供するLINE連携Shopify(ショッピファイ)アプリ「CRM PLUS on LINE」は、2022年5月、Daily&Co. Inc JAPAN が運営する韓国発のネイルチップEC「FINGER SUIT JAPAN」に導入いただきました。



アプリ導入にあたり、LINE公式アカウントを新たに開設しました。アプリ導入以前に運営していたLINE公式アカウントの友だち数は28,000人でしたが、新たに開設したLINE公式アカウントの友だち数は、2023年2月末時点で94,000人まで拡大しています。







FINGER SUIT JAPAN:https://fingersuit-jp.com/

Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」:https://apps.shopify.com/socialplus?locale=ja



サイトTOP・会員登録・購入完了ページで、LINE公式アカウントを訴求



FINGER SUIT JAPANでは、ECサイトのTOPページや会員登録・ログインページ、購入完了ページ(サンクスページ)でLINE公式アカウントを訴求しています。どのページでもメリットがわかりやすく提示されており、友だち追加につながっています。



LINEのID連携の入り口は会員登録・ログインページとマイページ、購入完了後のサンクスページに用意されており、2023年1月にLINEのID連携を行ったお客様のうち、9%のお客様が購入完了ページから連携いただいていました。



また、会員登録ページにはLINEで会員登録すると貰える商品のイメージ写真も掲載されています。LINEログインで会員登録をすると、会員登録と同時に友だち追加も完了するだけでなく、LINEのProfile+(プロフィールプラス)機能でフォームの「メールアドレス・姓・名」が自動フィルインされる※1ため、登録の手間も少ないです。





LINEで会員登録をおこなっておくと、再ログインもメールアドレスやパスワードの入力なしで可能です。FINGER SUITの最新情報・セール情報をLINEで受け取り、そのままLINEでログインしてお買い物できるなど、ECサイトとLINEを連携した便利な顧客体験を実現しています。



※1 LINE Profile+はLINE公式アカウントの拡張機能の一つで、ユーザーがあらかじめLINEアプリ上に登録しておいた「氏名、性別、生年月日、住所」の情報を、ユーザーの意志に基づき、 外部サイトのフォームに自動でフィルインできます。導入にはLINE株式会社のパートナー経由での申請が必要で、弊社(株式会社ソーシャルPLUS)でも導入をサポートしています。



導入コメント(Daily&Co:チェ ジウン 様)



日本においては、多くの人が日常的にLINEを利用しています。そのためLINEをCRMに活用することでお客様の利便性向上に繋げていきたいと考え、CRM PLUS on LINEを導入しました。



FINGER SUITで取り扱っているネイルチップはリピート性の高い商品なので、LINE公式アカウントでタイムリーな商品案内や、お客様一人ひとりのお好みに合った商品情報をお届けすることで、FINGER SUITを長くご愛用いただければと思っています。CRM PLUS on LINEでLINEログインを導入したことでLINEのID連携数も順調に伸びており、Shopify上の顧客・購買データを活用したメッセージ配信の工夫が可能になりました。



また、アプリ導入にあたり、新たなLINE公式アカウントの開設もサポートいただきました。アプリ導入以前に運営していたLINE公式アカウントの友だち数は28,000人でしたが、新たに開設したLINE公式アカウントの友だち数は、2023年2月末時点で94,000人まで拡大しています。



今後もECサイトとLINE公式アカウントの連携を強化し、もっと便利に楽しくFINGER SUITをご利用いただけるよう、工夫してまいります。





今後について



株式会社ソーシャルPLUSは、LINE株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINE Biz Partner Program」のTechnology Partnerとして認定されています。これまで培ってきた知見をもとに、今後も「FINGER SUIT JAPAN」におけるLINE活用をサポートしてまいります。



Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」について





サービスサイト:https://crmplus.socialplus.jp



〈特徴〉





ほぼ全ての機能が無料プランから利用可能

LINEのWebhook URLを利用しないため、LINEを活用する他社の配信・チャットサービスとの併用も可能

メッセージ配信だけでなく、配信基盤となる友だち数・ID連携数の増加に貢献する機能も充実

エンタープライズ企業を中心に350社以上のLINE公式アカウント支援実績

LINE株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINE Biz PartnerProgram」のTechnology Partnerに認定されており、代理店限定機能の導入サポートも可能





【Daily&Co. Inc JAPAN 会社概要】





社名 :Daily&Co. Inc JAPAN

代表者:CHEOL WOONG KIM

所在地:東京都中央区日本橋人形町3丁目3番5号 天翔日本橋人形町ビル407号

事業内容:D2Cブランド事業、オンラインセレクトショップ





【株式会社ソーシャルPLUS 企業概要】

株式会社ソーシャルPLUSは、フィードフォースグループ株式会社の子会社です。ID連携やソーシャルログインを手軽に導入できるSaaS「ソーシャルPLUS」とLINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」を開発・提供しており、LINE株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINE Biz Partner Program」のTechnology PartnerおよびSales Partnerとして認定されています。

「人とブランドをつなぎ、顧客体験を豊かにする」というミッションのもと、今後も一層の事業成長を図ってまいります。



会社名:株式会社ソーシャルPLUS

所在地:東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル5F

代表者:代表取締役 岡田 風早(おかだ かざはや)

事業内容:ID連携・ソーシャルログインを基軸としたSaaS事業

URL:https://www.socialplus.jp/





