SHEIN Group(https://www.sheingroup.com/)が展開するグローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、初日オープン日の2022年10月22日(土)から多くのお客様にお越しいただいている「SHEIN POPUP OSAKA」の開催期間を、2023年3月26日(日)まで約2ヶ月間延長することを決定いたしました。また、期間延長を祝して「SHEIN POPUP OSAKA Valentine」を開催いたします。限定スペシャルガチャの実施や店内のフォトスポットや装飾をロマンティックなバレンタイン仕様にアップデートしております。さらに、SHEINアイテムにて春ファッションを楽しんでいただけるよう、会場展示商品を約200点入れ替え、バレンタインデート、春のオフィスカジュアル、春のメンズデニムアレンジなどのテーマに合わせたトレンドコーディネートにリニューアルいたしました。







URL:https://jp.shein.com/campaign/popuposaka-22





グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、米国や欧州を中心に約150以上の国と地域(※2022年3月時点)にてサービスを提供しています。



この度、2022年10月22日(土)よりオープンし、多くのお客様にお越しいただき大好評の「SHEIN POPUP OSAKA」の開催期間を2023年3月26日(日)までの約2ヶ月間、延長することを決定いたしました。

「SHEIN POPUP OSAKA」に関するSNS投稿も数多く投稿されており、おかげさまで大好評をいただいております。

今回、毎シーズン装飾をリニューアルしているフォトスポットやショーウィンドーなどの店内装飾を、2月のバレンタインシーズンに向けてリニューアルすると共に、バレンタインデートコーデ、限定スペシャルガチャもご用意しております。チョコレートのような甘い雰囲気に包まれて、お買い物をお楽しみいただけます。



さらに、レディース、ビューティー、メンズ&キッズ、プラスサイズ、ホーム&ペットの5つのエリアにて展示していたアイテムのうち約200点を、SHEINの春のトレンドアイテムにアップデートしました。SHEINだけのオフィスエレガントなコーデや、デニムでまとめた綺麗めメンズコーデもご用意しております。



シーズンに合わせてSHEINのトレンドアイテムをご用意しておりますので、ぜひ延長期間も『SHEIN POPUP OSAKA』にてSHEINのファッションをお楽しみください。







『 SHEIN POPUP OSAKA Valentine 』 期間延長記念概要







オープン日時:2022年10月22日(土)~ 2023年3月26日(日)

営業時間 :【平日】 12:00~19:00 【土日祝】11:00~20:00

※オープン日時・営業時間につきまして、予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

店舗住所 :Gビル心斎橋03

(大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目2番14号)

特設サイト : https://jp.shein.com/campaign/popuposaka-22



【アップデート内容】

1.開催期間延長:2023年3月26日(日)まで!

2.店内装飾:フォトスポットや店内装飾をバレンタイン仕様にリニューアル!

3.追加アイテム:: レディース、ビューティー、メンズ&キッズ、プラスサイズ、ホーム&ペットなどの春のトレンドアイテム約200点!

4.ガチャ:1月、2月、3月いずれも限定スペシャルガチャ企画実施中!







「SHEIN」のご紹介





グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域にてサービスを提供しています。女性アパレル商品を中心に、靴、バッグ、ファッション小物、メンズ&キッズアパレル、生活雑貨、電子アクセサリ等幅広い商品を販売しており、各カテゴリでは日々新商品をアップデートしております。世界中の最新ファッショントレンドを反映した高品質な製品を、手頃な価格で、最高の顧客体験を通じて迅速にお客様に提供することを日々追求しています。「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後も年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えて、どなたでもファッションを自由に楽しめるブランドを目指してまいります。









【会社概要】

会 社 名:ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

U R L :https://jp.shein.com/

コーポレートサイトURL:https://www.sheingroup.com/

Instagram:https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント:https://page.line.me/142khvkx

アプリダウンロード料金:無料

アプリダウンロードURL:https://apps.apple.com/US/app/id878577184

対応OS:iOS/Android



