[H&K]

企業のマーケティング、DX化などの支援を行う株式会社H&K(本社:神奈川県横浜市、支店:東京都新宿区、代表取締役CEO:安藤弘樹)が、CRMプラットフォームを提供するHubSpot Japan株式会社(日本法人所在地:東京都千代田区、代表:カントリーマネージャー 廣田 達樹、以下 「HubSpot」)より『Customer First in Japan2022』を受賞したことをお知らせします。







■2022年度『Customer First in Japan2022』を受賞





株式会社H&Kは、HubSpotより2022年度の『Customer First in Japan2022』を受賞いたしました。昨年度において多くの企業様へのHubSpot導入および運用支援を通し、多くのサポート実績および低い解約率の結果を評価いただ来ました。



H&KのHubSpotサポートを活用してHubSpotを導入されたお客様の中で、94%以上のお客様にマーケティングやセールス、カスタマーサクセスの領域で効果的にご活用いただいております。



今後HubSpotをご検討いただく方へ、



・どのようにHubSpotを活用するべきか

・効果的な活用方法(セールス/マーケ/インサイドセールス/カスタマーサクセス)



については、是非弊社のホワイトペーパーをご覧ください。



▼資料ダウンロードはこちら





===================================

https://www.handk-inc.co.jp/whitepaper

===================================



■2025年グロース市場上場に向けての展望

東証プライム市場上場など過去3社上場させた経験を持つCFOなど多様なバックグランドを持つ精鋭メンバーたちが、パソナグループや朝日新聞社などの大手企業様からスタートアップ企業様までのマーケティングのコンサルとチャネルの運用、DX推進のための設計(セールスや会計、法務の自動化も含む)・開発などをワンストップで支援しております。3期目の今期は本社を横浜のランドマークタワーに移転するなど2025年グロース市場の上場に向け、準備を進めております。



■優秀人材の採用とM&Aの展開

今後は、優秀なメンバーの採用・若手人材の育成により一層取り組み、マーケティングコンサル事業での売上拡大で事業基盤を整えた上で、2025年グロース市場上場、シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシアなどのアジア進出、2029年プライム市場に市場変更を行っていく予定です。またその間にM&A事業を積極的に展開し子会社を多数立ち上げます。



▼現在事業拡大に向け24卒・25卒の採用を行っております。

興味のある方はこちらよりお問い合わせくださいませ。

https://www.handk-inc.co.jp/recruit/



■HubSpotの受賞実績

【企業のDX化を支援する株式会社H&K】HubSpotの「Best Rookie in Japan 2021」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000072302.html







【株式会社H&K】「HubSpot」の国内最高位ダイヤモンドパートナーへ昇格

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000072302.html







■その他受賞実績



【株式会社H&K】BACCSの「20万人の学生が選ぶ!働きたい企業50社」に選出

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000072302.html







■H&Kとは





H&Kは本社を神奈川県のランドマークタワー21階に、支社の東京オフィスを新宿パークタワー30階に置き、マーケティングの戦略設計から実行までをサポートしております。



総合コンサルティング

HubSpot支援

Web・ ECサイト制作

ブランディングコンサルティング/動画制作

広告運用

API連携

アプリ開発





現在は営業管理や契約・人事労務周りまで包括した総合コンサル、ECサイトの構築からSEOなどの戦略設計、SNSなどを使ったブランディングや動画の作成、開発から広告運用、CRMやMA・SFAといったツールの設計や、API連携まで自社で一貫して行っております。



▼ご興味のある方はぜひお問い合わせください。

https://www.handk-inc.co.jp/



■HubSpot導入支援一覧

株式会社H&Kは、CRMプラットフォーム「HubSpot」を活用したマーケティング・営業活動の効率化や契約・会計ツールとの連携、DX化を支援しております。











Marketing Hub導入支援(https://www.handk-inc.co.jp/services/hubspot/marketing-hub)

Sales Hub導入支援(https://www.handk-inc.co.jp/services/hubspot/sales-hub)

Service Hub導入支援(https://www.handk-inc.co.jp/services/hubspot/service-hub)

CMS Hub導入支援(https://www.handk-inc.co.jp/services/hubspot/cms-hub)





◆株式会社H&Kについて

商号 株式会社H&K

設立 2020年9月

所在地 本社 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号横浜ランドマークタワー21階

東京オフィス 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN30階006号室,077号室,097号室

大阪オフィス 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル 16F

代表者 代表取締役CEO 安藤弘樹

公式サイト https://www.handk-inc.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/03-21:45)