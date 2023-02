[エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社]

MEET YOUR ART FAIR 2023「RE:FACTORY」のスペシャルコンテンツ 3月3日(金)18:00~@寺田倉庫G3ビルにて開催!





エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:加藤信介、以下:ACA)とエイベックス・エンタテインメント株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:黒岩克巳、以下:AEI)は、2023年3月3日(金)~3月5日(日)に寺田倉庫G1ビル・G3ビル(天王洲・東京)にてアートと音楽の領域を横断した大規模なアートフェア『MEET YOUR ART FAIR 2023「RE : FACTORY(読み:リ ファクトリー)」』を共同開催します。



このたび、「RE:FACTORY」のメインアーティスト/アーティスティック・ディレクターを務める大山エンリコイサムとNovel Coreによる一夜限りのコラボレーションライヴパフォーマンスの実施が決定し、本日からチケットの販売( https://refactory-live.peatix.com/)を開始しました。



Artwork: Enrico Isamu Oyama, FFIGURATI #460, 2023 (C)︎Enrico Isamu Oyama



アートと音楽の領域を横断したアートフェア「RE : FACTORY」では、東京とニューヨークの二都市を拠点にした活動に加え、コム デ ギャルソンやアウディとのコラボレーションなどで注目を集める美術家の大山エンリコイサムがメインアーティストとアーティスティック・ディレクターを務め「たえず隣接し、共創してきたアートと音楽の様々なコラボレーション」を通して、エイベックスならではの手法で、音楽をきっかけに来場した方々に対してアートとの接点を創出します。

今回発表した、スペシャルライヴは、Novel Coreの所属マネジメント/レーベル「BMSG」の理念に対する大山の共感をきっかけのひとつとするコラボレーションであり、「RE:FACTORY」のコンセプトである「ART×MUSIC」を象徴する取り組みとして、アートフェア初日の夜に特別開催します。



現代美術とストリートの領域を横断する活動で知られる大山エンリコイサム。アンダーグラウンドとメジャーという一見相反する特徴をたくみに兼ね揃えたNovel Core。

その複合から生み出されるオリジナル性の高い表現を魅力とするふたりが、「RE:FACTORY」を舞台に交差し、一夜限りの実験的ライヴパフォーマンスを披露します。



国内での、現代美術と音楽それぞれのトッププレイヤー同士のコラボレーションライヴ事例は数少なく、今後の新しいライヴの形を提案します。チケットは空間演出に合わせて限定的な枚数を抽選販売、申込期間は2月16(木)23:59まで。なお、同チケットではイベント内で開催するアートフェアも鑑賞することが可能です。



「RE:FACTORY」では現在情報解禁されている企画に加え、トークセッションやアーティストとミュージシャンとのコラボレーション作品の展示、オフィシャルサポーターとしてのミュージシャンとの協働など、様々な企画が予定しています。詳細は公式サイトやSNSにて随時発表していきます。



<ライヴ開催概要>

■ 開催日程:2023年3月3日(金)

■ 開催時間:18:00 OPEN/18:30 START

■ 会場:寺田倉庫G3ビル(東京都品川区東品川2-6-4)

■ タイトル:MEET YOUR ART FAIR 2023「RE:FACTORY」 ART×MUSIC Experimental Live Performance

■ 出演アーティスト:Enrico Isamu Oyama × Novel Core

■ URL:https://avex.jp/meetyourart/fair/

■チケット申込URL:https://refactory-live.peatix.com/



【チケット概要】

■ 金額:2,500円(税込)

■ 申し込み方法:以下URLより抽選

https://refactory-live.peatix.com/

※ご応募はお一人様1回限りとなります。(お一人様2枚まで)

※応募締切は[2月16日(木)23:59まで]となります。

※ライブに加え、同イベント内で開催されるアートフェア@寺田倉庫G1ビル(※11:00 OPEN-18:00 CLOSE)へも3月3日(金)に限りご入場頂けます。ぜひこの機会にアート鑑賞もお楽しみください。

※ライブに関しては生配信も予定しております。詳細は決定次第ご案内いたします。



【大山エンリコイサム】





Enrico Isamu Oyama in his Tokyo studio, 2022 Photo (C)Go Itami



美術家。ストリートアートのひとつであるエアロゾル・ライティングのヴィジュアルを再解釈したモティーフ「クイックターン・ストラクチャー」を起点にメディアを横断する表現を展開。

イタリア人の父と日本人の母のもと、1983年に東京で生まれ、同地に育つ。2007年に慶應義塾大学卒業、2009年に東京藝術大学大学院修了。2011-12年にアジアン・カルチュラル・カウンシルの招聘でニューヨークに滞在以降、ブルックリンにスタジオを構えて制作。これまでにマリアンナ・キストラー・ビーチ美術館(カンザス)、ポーラ美術館(箱根)、中村キース・ヘリング美術館(山梨)、タワー49ギャラリー(ニューヨーク)、神奈川県民ホールギャラリー、慶應義塾ミュージアム・コモンズ(東京)などで個展を開催。『アゲインスト・リテラシー』(LIXIL出版)、『ストリートアートの素顔』(青土社)、『ストリートの美術』(講談社)、『エアロゾルの意味論』(青土社)などの著作を刊行。『美術手帖』2017年6月号を企画・監修したほか、コム デ ギャルソン、シュウ ウエムラ、JINS、アウディとのコラボレーションも手がける。大相撲令和4年1月場所では、横綱照ノ富士の「三つ揃え化粧廻し」にアートワークを提供し、話題となった。2020年には東京にもスタジオを開設し、現在は二都市で制作を行なう。

http://www.enricoisamuoyama.net



【Novel Core】





東京都出身、22歳。ラッパー、シンガーソングライター。

SKY-HI主宰のマネジメント / レーベル “BMSG” に第一弾アーティストとして所属。

メジャー1stアルバム『A GREAT FOOL』とメジャー2ndアルバム『No Pressure』が2作連続、各チャートで日本1位を獲得。全国ツアーやZepp単独公演を全公演即ソールドアウトで成功させるなど、その存在感を確かなものにする一方で、トップメゾンのモデルに起用されるなど、ファッション業界からも注目を集める新世代アーティスト。https://novelcore.jp/



【MEET YOUR ART FAIR 2023「RE : FACTORY」】

【開催概要】

開催日程:2023 年 3 月 3 日(金)~3 月 5 日(日)

開催時間:11:00-18:00 ※最終日のみ 17:00 クローズ予定

※ライヴパフォーマンスは 3 月 3 日(金)を予定。

開催場所:

アートフェア 寺田倉庫 G1 ビル(天王洲・東京)

ライヴパフォーマンス 寺田倉庫 G3 ビル(天王洲・東京)

URL:https://avex.jp/meetyourart/fair/



■入場チケットについて:

一般:1,500 円(前売り)、2,000 円(当日)

学生:1,000 円(前売り/要・学生証)、1500 円(当日/要・学生証)

チケット販売 URL:https://refactory.peatix.com

※アートフェアの入場チケットとなります。



【アートフェア出展アーティスト】

宇治野宗輝 / 大久保紗也 / 大野修 / 大庭大介 / 大山エンリコイサム / 小畑多丘 / 加賀美健 / 金氏徹平 / 川人綾 / 川端健太 / 小林健太 / 小牟田悠介 / 佐藤允 / 菅原玄奨 / 五月女哲平 / 高山夏希 /舘鼻則孝 / 中島晴矢 / 流麻二果 / Nerhol / 潘逸舟 / HITOTZUKI / 布施琳太郎 / 細倉真弓 / 前田紗希 / 村山悟郎 / 谷敷謙 / 横田大輔



