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【ナチュラル CBDオイル】＆wellbeing 高濃度CBDオイル２１％ ＆４２％新発売

［株式会社OOHAAH］

日本製CBDブランド&well beingよりオーガニックや日本産原料にこだわった高濃度CBDオイル、濃度21％と42％で新発売

株式会社OOHAAH（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：橘 里奈）は、1月15日（日）より高濃度CBDオイル「21％ ＆ 42％」販売を開始いたします。





＆well being 高濃度CBDオイルの特徴






オーガニック栽培に準ずるスイス産高濃度ブロードスペクトラムCBD






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※お1人様、各1点となります。


国産CBDブランド ＆well being



心も体も、すべてが 満たされる。
＆well beingがライフスタイルに少しの彩りを添えます。


CBD原料取り扱い



取り扱いのCBD製品は、原料の輸入から製品の製造まで一貫して自社の管理の下に行われています。

CBD原料は複数回の定量・定性分析を実施し、厚労省の管轄検疫を通過したCBD原料を使用しています。

また、CBD製品の製造は特別技術顧問の大学教授の助言の下、日本国内の工場にて製造しています。

株式会社OOHAAHについて




「OOHAAHは感嘆の言葉」
当社はCBD原料の輸入・OEM・ODM・最終製品の企画販売、コミュニケーションプランニングまで、CBDに関する事業をワンストップで行うウェルネス企業です。 様々な企業様とのアライアンスを通してCBDの未来を加速します。

会社名：株式会社OOHAAH
本社所在地：東京都品川区上大崎３−２−１目黒センタービル8F
代表取締役CEO：橘 里奈
URL:https://www.oohaah.co.jp/

企業プレスリリース詳細へ （2023/01/15-15:46）

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