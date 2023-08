[INTS It’s not the same JAPAN株式会社]

受注生産によるウェアやバッグを展開









今存在しないアイテムでも、欲しいと思う気持ちがあればデシグアル初のオンデマンド・コレクションが叶えてくれます。



デシグアルのウェブサイトでは、AIツールによってデザインされたオンデマンド・コレクションを見ることができます。これらのアイテムはウェブサイト内で購入することができ、アイテムが完成するまでの製造過程を追うことができます。

SNS上でもこの革新的なコレクションに対しての関心度は高まってきています。



The designs in detail





これらの心を揺さぶるようなイメージ画像は、各アイテムのためにAIツールを使って生成されています。

オンデマンド・コレクションにおけるデザインチームの目的は、クリエイティブの要素としてのAIツールの実用性を探ることでした。そして試行錯誤を経て、彼らは非常に魅力的な仕組みを作り上げることができたのです。

次のステップは明らかでした。お客様をこのコレクションのプロセスに参加させ、どんなアイテムを制作してほしいか問いかけることです。





The pieces, one by one





本コレクションは、8つのバッグ、キモノワンピース、スカートで構成されています。



バッグは、トートバッグ3種類、クロスボディバッグ2種類、バケツ型バッグ、ショルダーバッグ、そしてバケット型のバッグが登場。それぞれに特徴があり、マルチカラーのモザイク生地や、ダイカット、細かな刺繍、ファブリックやレザーで仕上げたものなどがあります。

キモノワンピースは、オーバーサイズで、異なるデニムウォッシュの組み合わせが特徴です。

Aラインのロングスカートは、ハイウエストで5つのポケットがあり、色合いの異なるデニムパッチワークに刺繍が施されています。



バッグの価格は、約39,000円~49,000円。キモノワンピースは79,000円、スカートは39,000円です。



Commitment to innovation





デシグアルにとって、常に一歩前進し続けることは必要不可欠なことです。社会的責任のある決断を実行し、サステナブルな素材や生産プロセスを採用することで、コレクションごとにそれを実証しています。特にこのプロジェクトでは、革新的な製品開発プロセスをテストし、最先端の技術を駆使することで、各アイテムの不良在庫を最小限に抑えるという今までにない取り組みを行っています。



デシグアル創業者のThomas Meyer(トーマス・メイヤー)は、「このオンデマンド・コレクションは、約40年にわたる業界での経験と、社内で推進している分野横断的なイノベーションの集大成です。顧客の要望に応じて衣服やアクセサリーを制作することで、商品の不良在庫を減らすことが可能になり、 まるで共同製作しているかのような新しい方法で商品をお客様に届けることができるようになります。」と語っています。



About Desigual





Desigual は、1984 年にバルセロナで設立されたインターナショナルなファッションブランドです。最高を表現したい人々にポジティブでオーセンティックなメッセージを届けているブランド。その個性とユニークさで有名。同社は現在、その将来にとって重要な時期にあります。新世代のコンシューマーを惹きつけるために、イメージ、コレクション、空間デザインを刷新している最中です。現在 2,600 人以上の従業員を擁し、 109 ヵ国で、10 の販売チャネル、393 のモノブランド店、6 つの製品カテゴリ(レディース、メンズ、 キッズ、アクセサリー、シューズ、スポーツ)を展開。



