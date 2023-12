[株式会社Take Action]

50支店約1000名での導入。職種・部門を超えて感謝のコミュニケーションが生まれ、更には離職理由が明確になり迅速な対策が打てるようになった。



株式会社Take Action(本社:東京都品川区、代表取締役:成田 靖也、以下、当社)が開発・提供する、理念コインで感謝を仕組化し離職を減らすツール「THANKS GIFT」は、従業員3700名全国170拠点で引越業を展開しているアート引越センター株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役:寺田 政登、以下、アート引越センター)にご導入いただいたことをお知らせいたします。







THANKS GIFTの導入背景





■アート引越センターについて

会社名:アート引越センター株式会社

代表者:代表取締役 寺田 政登

創業 :1976年

URL:https://www.the0123.com/

従業員:約3700名



アート引越センターをはじめとするアートグループは、引越事業を核とした「暮らし方を提案する」企業グループとして、“反省と挑戦”のスローガンのもとでさまざまなチャレンジを続け、発展を続けております。



■アート引越センターが抱えていた課題とTHANKSGIFT導入の経緯

支店長同士のコミュニケーションは取れていたが現場のコミュニケーションを取るシーンが少なかった。また現場スタッフと内勤事務の関係も希薄化していて感謝のコミュニケーションから良い関係づくりが必要だった。

更に離職に関しても離職理由が明確に捉えることがなかなか難しく今後の対策が感覚的となっており、組織改善の為に人材に関するあらゆるデータを蓄積、管理できるツールを探していた。



■実際にTHANKS GIFTを利用してみての感想

THANKSGIFTを利用するようになって、顧客紹介やトラブルなどの事象が起こった際に関わった現場同士が感謝を伝えるようになり、THANKSGIFTのコミュニケーションをきっかけでリアルでも交流が盛んに生まれるようになった。気軽に送れる感謝からツール外での関わりが増え、組織全体での一体感が醸成できた。

小さな事でも感謝を伝えようという文化やルールが出き、その結果、営業から急な対応へのフォローに対する感謝や、顧客要望から生まれる配送の時間変更などに対応してくれた営業に対する感謝など当たり前にやっていた事に感謝の贈り合いが生まれるようになり、部門間の信頼関係や人間関係が非常に良くなった。



詳細は下記よりご覧ください。

https://go.thanks-gift.net/l/839883/2023-12-10/c1l3q



THANKS GIFTについて





『THANKS GIFT』 は日々の感謝や称賛のコミュニケーションを元に、企業理念に即した行動の承認や感謝をコインという形で従業員同士で贈り合うことが可能な社内コミュニケーションプラットフォームです。

https://go.thanks-gift.net/l/839883/2021-09-09/3myb9



もらったコインはポイントに変換し、導入企業様が独自に設定されている商品・サービスだけでなく「Amazonギフトカード」「スマホ決済」「JALマイレージバンク」「QUOカードPay」などと交換ができます。

また、SDGsクラウドファンディングサイト「SDGs Action」への寄付としてもご利用が可能で、2016年のサービスリリース以降、現在830社以上の企業で導入されています。



Take Actionについて





株式会社Take Actionは「働く人に熱を。組織にエネルギーを」をミッションに、採用から定着、活躍までワンストップで支援。「活躍している人材の離職を防ぐ=定着」を促進し組織のエンゲージメントを継続的に高め、組織課題を解決します。

▷企業成長を促進する採用支援サービス: jinji+(ジンジプラス)

▷従業員がイキイキ働く仕組みに: THANKS GIFT(サンクスギフト)

▷人的資本経営をサポートする: タレントファイル

・会社名 : 株式会社Take Action ( URL:https://www.take-action.co.jp/ )

・代表者 : 成田靖也(なりたせいや)

・住所 : 〒141-0031東京都品川区西五反田 7-9-5 SGテラス2F

・設立 : 2010年10月5日

・資本金:5251万3750円

報道関係者からの連絡先

株式会社Take Action 広報担当

電話:03-6417-4083

メール:marketing@take-action.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/12-12:47)