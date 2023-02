[株式会社アクセ]

株式会社アクセが運営する「JAPAN DENIM」が、2023年3月GINZA SIXに本格的な旗艦店を開業します。

著名空間プロデューサーによるコンセプチュアルなショップとなります。



■開業日 :2023年3月1日(水)

■場所 :GINZA SIX 4F (38.6平方メートル )

■住所 :〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10-1 4F

■電話番号 :03-6280-6018





「JAPAN DENIM」ブランド概要



広島県福山市、岡山県井原市を中心とする備中・備後地域。この地域は国産デニムの8割が生産され、インディゴ染色から織布、縫製、加工など70社を超えるデニム関連事業社が集結する一大産地です。世界的な高級メゾンブランドのデニム製品も多岐に渡り手掛けています。

また、児島地区のある岡山県東南部の備前地域には製品加工の事業者も多く、これらの地域の熟練工の手仕事のレベルの高さは世界からも注目されています。

「JAPAN DENIM」は、 世界が認めるクオリティを生み出す三備地域(備後地域・備中地域・備前地域)の技術力と、国内外で活躍するデザイナーが織りなすこれまでになかった最新のデニムコレクションを展開します。

CO2排出削減可能なインディゴ染色や、再生繊維・オーガニックコットンの採用、化学薬品や水使用が低減できるレーザー加工・オゾン加工・低温バイオ加工等、地球環境を守りながらサスティナブルな事業活動を通して社会に貢献することをメインテーマに掲げ、2019年より始動したブランドです。

このプロジェクトが、日本、そして全世界に、サスティナブルな日本のデニムの可能性を広げていきます。





空間プロデューサー Pranks Inc.佐藤 寧子氏によるショップに込めた想い



「JAPAN DENIM」の生地の色は、ひと言で“インディゴ・ブルー”と言い表せないくらい多様な表情を持っています。また、それらが生産される瀬戸内海の海と空と島々もまた、その美しさは青色のグラデーションの中にあります。

高い技術と仕事への誠意が生んだデニムの“青色”、そして自然と共に育まれた日本の感性を象徴する“青色”を最も美しく感じていただきたいという思いから、空間全体はピュアな白色と光にこだわりました。また、曲線の什器が店内に軽やかな流れを生み、多様な商品とシームレスに出会っていただけるようデザインしました。





2023年協業ブランド一覧













これまでの取組み



■2019年

POP UP SHOP @GINZA SIX 3/27~4/30

備後地域商工会議所 新事業アワード2019 商業サービス業部門『大賞』受賞



■2020年

合同展 MILANO UNICA出展 2/4~2/6

合同展 PARIS TRANOI出展 2/28~3/3

POP UP SHOP @GINZA SIX 8/26~9/22



■2021年

バーチャルショールーム開設 2/10~ URL:https://my.matterport.com/show/?m=WMYAwJWZtXy

POP UP SHOP @三越伊勢丹グループ 3/9~



2022年

GINZASIXに1年間の限定店OPEN

JAPAN DENIM オフィシャルECサイトローンチ





会社概要



株式会社アクセ

設立:1947年

本社所在地:広島県尾道市久保1-8-1

東京支社所在地:東京都港区南青山5-15-9 フラット青山202

事業内容:小売り事業、E-コマース事業、オリジナルブランド事業、グローバル事業、ファッションビル事業、イベント事業



【株式会社アクセ コーポレートサイト】

http://corporate.parigot.co.jp/



【JAPAN DENIM オフィシャルサイト】

https://www.japandenim.jp/



【JAPAN DENIM インスタグラム】

https://www.instagram.com/japandenim_official/?hl=ja



