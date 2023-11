[株式会社フォンス]

和の趣を醸し出す【THE CITY BAKERY×京都】地域限定グッズ







1990年、ニューヨーク・ユニオンスクエアで開業したベーカリー&カフェ「THE CITY BAKERY」。創業者モーリー・ルービンの考える「地元に根付いたベーカリーでありたい」という理想を大切に、2013年日本一号店を開業して以来、今も変わらず食材や習慣に寄り添いながら、「街のベーカリー」として地元の方々に親しまれています。



伝統と文化を受け継ぎつつ、新しさを取り入れてきた京都の街。その街にある3店舗の「THE CITY BAKERY」では11月10日(金)より、風情ある和の趣を醸し出す情景のキーカラー《緑》採用した【THE CITY BAKERY×京都】地域限定カラーグッズの販売を開始いたします。





■京都オリジナルカラータンブラー / ¥1,980(税込)

京都限定オリジナルカラーに、背面には「THE CITY BAKERY KYOTO」のロゴと店舗をイメージしたイラスト入り。軽量かつ大容量で普段使いから旅行やアウトドアといった様々なシーンに◎

カップは二重構造になっているので、ホットドリンクを入れても熱くて手に持てないという心配もなく、冷たい飲み物でも結露しにくいのが特長です。

・容量 / 350ml

・耐熱温度 / 150℃ 耐冷温度 / -40℃





■京都オリジナルエコバッグ / ¥1,760 (税込)

京都限定オリジナルカラーで配色されたTHE CITY BAKERYでも人気のエコバッグ。CBロゴ柄のラインデザインが特徴です。マチが深く、食パン一斤もゆとりを持って運んでいただけます。ロゴ部分のベルトでクルっと本体を巻いてコンパクトに持ち運び出来るのも◎

・サイズ※平置き時 / H620mm×W320mm

・素材ポリエステル / 100%





■京都オリジナルクリアタンブラー / ¥2,090 (税込)

人気のクリアタンブラーに、京都限定新色のグリーンカラーが登場。本体のグリーンカラーに、イエローカラーのロゴ柄を合わせたデザイン。頑丈な軽量ボトル「スタウトエア」。コンパクトな400mlは、ドリンクはもちろん、コーヒー豆やナッツなどのフードコンテナとしてもオススメ。蓋を紛失する心配のないシリコーンストラップは、持ち運びの際のハンドルやカラビナの装着にも使用可能。口をつけた時に水が勢いよく飛び出さないように、中フタも付属しています。

・素材 / 飽和ポリエステル樹脂(ボトル本体)/ポリプロピレン(フタ・スプラッシュガード・リング)

・内容量 / 400ml





■京都オリジナルマグ / ¥1,430 (税込) ※2024年発売

京都限定カラーの《緑》でプリントされた、THE CITY BAKERYロゴがぐるりとデザインされたマグカップ。

・素材 / 磁器

・内容量 / 260cc





■ 販売店舗一覧 ■

THE CITY BAKERY 京都四条寺町

店舗住所:京都府京都市下京区寺町通仏光寺上ル中之町569

電話番号:075-606-5181

営業時間:8:00~19:00

https://www.instagram.com/citybakery_shijoteramachi/



THE CITY BAKERY 大丸京都

店舗住所:京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地 B1F

電話番号:075-741-8888

営業時間:10:00~20:00

https://www.instagram.com/citybakery_daimarukyoto/



THE CITY BAKERY 京都錦小路

店舗住所:京都府京都市中京区錦小路通高倉東入ル中魚屋町502

電話番号:075 - 211 - 7055

営業時間:8:00~18:00

https://www.instagram.com/citybakery_nishikikoji/







ABOUT THE CITY BAKERY







THE CITY BAKERYはニューヨーク・ユニオンスクエアに1990年に開業したベーカリー。創業者のモーリー・ルービンはTV局のプロデューサーだった異色の経歴の持ち主で、その独創的な発想から生まれたプレッツェルクロワッサンや濃厚なホットチョコレートは瞬く間に人気となりました。2013年に大阪に初上陸して以来、東京・福岡・長野・名古屋・京都などに展開。日本でも「街(CITY)のベーカリー」として、その地域の皆さまから親しまれています。2023年4月より、日本上陸10年アニバーサリーグッズを期間限定販売中。



