株式会社gumi(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:川本 寛之)は、『ファントム オブ キル(ファンキル)』のIPを活用した、新作ブロックチェーンゲーム『ファントム オブ キル -オルタナティブ・イミテーション-』を2023年内にローンチする予定であることをお知らせします。



ゲームローンチに先立って、本日よりティザーサイト・公式Twitterを公開しました。



【ティザーサイト】

https://alterna.phantom-of-the-kill.com

【公式Twitter】

https://twitter.com/PK_Alterna_JP



2023年内のローンチに向けて、WhitePaperの内容や独自FT(Fungible-Token)の情報公開の他、プレセール、取引所上場など、様々な取り組みを予定しています。最新情報については、ティザーサイトや公式Twitterを中心に順次発表して参ります。





■『ファントム オブ キル -オルタナティブ・イミテーション-』とは

『ファントム オブ キル -オルタナティブ・イミテーション-』は大ヒットモバイルゲーム『ファントム オブ キル』の世界観やキャラクターを用いた新しいゲームになります。『ファントム オブ キル』で登場したキル姫たちの育成を極め、ステータスやスキルを吟味することであなただけの唯一無二のキル姫を育て上げることが出来ます。さらに、ブロックチェーンゲーム特有の体験として、育成したキル姫をNFT化してのゲーム外への持ち出しや、GameFi要素を通した暗号資産の獲得が可能です。







■『ファントム オブ キル』とは

『ファントム オブ キル』は、累計600万DLされたStudio FgGが開発・運用しているモバイルゲームタイトルです。伝説の武器の名を持つ謎の少女たちとのドラマティックなストーリー、多彩なジョブ&スキルと奥深いユニット育成、そして豪華声優陣のボイスと迫力の3Dバトル演出が楽しめます。





■会社概要:株式会社gumi

gumiは、「Wow the World! すべての人々に感動を」をMissionに掲げ、モバイルオンラインゲーム事業とブロックチェーン等事業の二つの事業を展開しています。モバイルオンラインゲーム事業ではオリジナルタイトルの開発とともに、他社IPタイトルの開発も行っています。ブロックチェーン等事業ではブロックチェーン領域におけるブロックチェーンゲーム等のコンテンツ開発、海外を中心としたファンド投資、有力ブロックチェーンのノード運営に注力するとともに、XR領域における投資も行っております。









