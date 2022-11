[株式会社Orchestra Holdings]

株式会社Orchestra Holdings(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:中村 慶郎)の子会社である株式会社デジタルアイデンティティ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:鈴木 謙司、以下デジタルアイデンティティ)は、ウォンテッドリー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:仲 暁子、以下、ウォンテッドリー)が発表した「Wantedly Best Teams 2022」において、約4万社の中から上位100社に選出されました。









デジタルアイデンティティのWantedlyでは、Web広告運用者やSEOコンサルタント、デザイナーやエンジニアまで様々な職種の求人を掲載しています。



ストーリーではマネージャーインタビューや若手社員の座談会、代表鈴木の思いなども配信しています!



「Wantedly Best Teams 2022」とは



Wantedlyに登録する約43,000社を対象に「共感」を軸とした採用アプローチにおいて成果をあげた企業を表彰するアワード。募集へのエントリー数に加え、ダイレクトリクルーティングや採用ブランディングの実践を通じて共感採用を推進する企業が選出されます。



▼「Wantedly Best Teams 2022」詳細はこちら

https://fuze.wantedly.com/







<企業情報>



■株式会社デジタルアイデンティティ

サイト:https://digitalidentity.co.jp/

所在地:東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南5F

代表者:代表取締役社長 鈴木 謙司

事業内容:DX支援、WEBサイト構築、MA、CRM、WEB広告、SEOなどデジタルマーケティング事業全般



