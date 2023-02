[クオン株式会社]

富国生命保険相互会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:米山 好映、以下「フコク生命」)と、クオン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:武田 隆、以下「クオン」)は、フコク生命100周年プロジェクトの一環として開設したファンコミュニティ「THE MUTUAL COMMUNITY(ザ・ミューチュアル・コミュニティ)」を拡大し、「THE MUTUAL+(ザ・ミューチュアルプラス)」(https://www.beach.jp/community/FUKOKU-LIFE)として2月21日にリニューアルオープンいたしました。それに伴い、リニューアルキャンペーンを実施いたします。







「THE MUTUAL+」は、フコク生命が大切にしている「相互扶助」をテーマにした誰もが参加できるインターネット上のコミュニティです。2021年10月の開設から約15ヶ月間、「日常にある小さな助けあい・支えあい」や「未来の助けあいの理想像」などのテーマを、参加者同士で対話し、考えてきました。



今後はより共感度の高い対話の場をつくり、参加者同士のつながりを深いものにするため、これまでのトークルームに加え、属性ごとに共通の話題で対話ができるサークル(=部屋)を設けて拡大リニューアルしました。



フコク生命とクオンは、この「THE MUTUAL+」という場を通じて、多様な関係性が生まれるコミュニケーションに耳を傾けるとともに、そこで得られた参加者の声から次代の相互扶助のかたちを考えるためのヒントを見つけていきます。



「THE MUTUAL+(ザ・ミューチュアルプラス)」URL

https://www.beach.jp/community/FUKOKU-LIFE





リニューアルキャンペーン



「THE MUTUAL+」へのリニューアルを記念して、抽選で合計34名様に賞品が当たるキャンペーンを実施しています。応募方法は「THE MUTUAL+」内のリニューアルキャンペーントピックを参照ください。





期間:2023年2月21日(火)~5月8日(月)13時

※当選の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。





富国生命保険相互会社



【100周年プロジェクト】

○2023年11月に創業100周年を迎えるフコク生命は、「THE MUTUAL」というコンセプトのもと100周年プロジェクトに取り組んでいます。「THE MUTUAL」とは、共感・つながり・支えあいをベースとした、次の100年に向け進化する次代の“相互扶助”のことです。



「100周年特設WEBサイト」URL

https://fukoku100.jp/

100周年公式YouTubeチャンネル「THE MUTUAL SQUARE」URL

https://www.youtube.com/channel/UC1nUAgA-TL0KKM4vHlon1kw



【THE MUTUAL COMMUNITY(ザ・ミューチュアル・コミュニティ)】

2021年10月に開設したファンコミュニティ。「人と人の間にあるつながりや助けあいの新たな姿の共創」をコンセプトにしたインターネット上における対話の場。身近な「助けあい」について皆で考え、想いを語りあうなど日々多くのコミュニケーションが生まれていました(1月末現在:約27,000人が参加)。





クオン株式会社



クオン(旧社名:エイベック研究所)は、企業・自治体と生活者をつなぐオンラインコミュニティの構築と運営・コンサルティングを行う会社です。1996年の創業以来、累計250超の企業や自治体のファンコミュニティを手がけ、国際特許を含む複数の特許技術を用いたデータサイエンスを駆使し、生活者との関係構築や課題解決、持続的発展を支援しています。





各社の成功事例を中心に、実際の活用をイメージしていただける資料をお送りしています。https://www.q-o-n.com/contact/download.html





