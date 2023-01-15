シェアリングエコノミー協会、7拠点目となるエリア支部を北海道…
［一般社団法人シェアリングエコノミー協会］
シェアリングエコノミー協会（代表理事：上田 祐司、石山 アンジュ）は、シェアリングエコノミーのさらなる全国への普及に向けて、地域企業、自治体、地域市民を巻き込み、シェアを地域に実装するため、協会の地方拠点を設立しております。この度「関西」「九州」「沖縄」「東海」「東北」「四国」に続き、7番目の支部となる「北海道支部」を立ち上げました。
本日2023年1月14日、北海道で最大級のコワーキングスペース「EZOHUB SAPPORO 」で、設立記念イベントを開催しました。
北海道支部の支部長には、北海道経済コミュニティを展開する、えぞ財団 団長の成田智哉が就任いたします。
成田 智哉
シェアリングエコノミー協会 北海道支部長
えぞ財団 団長
マドラー株式会社 代表取締役社長
ミーツ株式会社 代表取締役社長
シェアリングエコノミー協会北海道支部長を拝命しました、えぞ財団団長の成田です。北海道は日本の中でも広大な土地を持つがゆえに、リソースが分散し、課題先進地域な側面もあります。そのためそれを解決できれば、「課題解決先進地域」になれますので、シェアの概念も活用しつつ、頑張っていければと思います。
HOKKAIDO SHARING ECONOMY OPENING EVENT
■ 登壇者
齊藤 啓輔
北海道余市町長
一文字 真也
Forking株式会社カスタマーサクセス担当・創業メンバー
鈴木 慎也
株式会社esエンターテイメント代表取締役 / es village 村長
石山 アンジュ
一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事 / 一般社団法人Public Meets Innovation 代表理事
大屋 智浩
一般社団法人シェアリングエコノミー協会 幹事 / Airbnb Japan 株式会社 公共政策本部 本部長
佐別当 隆志
一般社団法人シェアリングエコノミー協会 幹事 / 株式会社アドレス 代表取締役社長
成田 智哉
シェアリングエコノミー協会 北海道支部長 / えぞ財団 団長
柴田 涼平
シェアリングエコノミー協会 北海道副支部長 / 株式会社とける代表取締役
佐藤 彰悟
シェアリングエコノミー協会 北海道事務局長 / えぞ財団 事務局長
■ イベントレポート
https://sharing-economy.jp/ja/20230114
北海道余市 齊藤町長からのコメント
余市町長の齊藤です。私が2007年に天塩町の副町長を担当させていただいていた時に、地域公共交通が困難ななかで、シェアリングエコノミーを活用した事業者と事業を進めていました。日本の中でも特に北海道は課題が多いですが、事業者の新たな取り組みとそれを行政側がしっかりとサポートすることで、解決できることも多いので、これからの取り組みに期待して推進して参りたいです。
【一般社団法人シェアリングエコノミー協会】
https://sharing-economy.jp/ja/
「Co-Society～シェア（共助・共有・共創）による持続可能な共生社会」をビジョンに掲げ、2016年1月設立以来、シェアリングエコノミーを支える唯一の業界団体として、法的な整備をはじめとする様々な取り組みを実施しています。2022年12月31日時点、369社の企業と111の自治体が加盟。
北海道支部に関する問い合わせ先
hokkaido@sharing-economy.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/01/15-10:46）
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