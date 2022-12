[日本リミニストリート株式会社]

優秀な人材の採用、育成、報酬、保持を支援する包括的な取り組みと従業員を重視する社内文化と職場環境が、世界的な評価を獲得



(米国ラスベガス:2022年11月2日)エンタープライズソフトウェア製品の第三者保守サポートにおいて、長きにわたり業界を牽引するリーダーとしてOracleおよびSAPソフトウェア製品のサポートを含む保守関連サービスを世界的に提供し、またパートナー企業としてSalesforceと協働するリミニストリート(Rimini Street, Inc. Nasdaq: RMNI) は、本日、日本およびフランス、イスラエル、英国を含む欧州・中東・アフリカ地域で、「働きがいのある会社(Great Place to Work(R))」認定を追加取得したことを発表しました。





本日の発表は、リミニストリートがこれまでに取得したインド、韓国、英国、オーストラリア、ニュージーランド、米国の認証に続き、リミニストリートのグローバルなコラボレーション文化、包括性、そして今日の柔軟な職場環境における優れた労働力のサポートを称えるものです。



Great Place to Work(働きがいのある会社)は、働きがいを提供する一定水準を超えた企業を認定する国際的評価として、毎年第三者機関のアンケート調査を実施、認定する従業員満足度を匿名で計測するアンケート調査です。このデータは、広範なカルチャーブリーフで報告されている組織カルチャーの内部監査と組み合わせて使用されます。参加条件を満たした後、職場文化、従業員の経験、市場をリードする収益、従業員の定着、革新性の向上を実現することが証明されたリーダーシップのあり方に関して世界的権威である Great Place to Work により結果分析されます。



リミニストリートの最高経営責任者(CEO)兼 取締役会長であるSeth A. Ravin(セスA.ラビン)は、「リミニストリートは、拠点を有する国、地域において「働きがいのある会社」として認定されています。私たちは、従業員が成長し、成功、革新するための力を与える文化を創造し、育成、成長させることを重視し、最高レベルのパフォーマンスと実行力を維持しながら、クライアントとお互いを情熱的にサポートする、高度な才能と経験豊富な人材が増え続けている会社です。リミニストリートが最高の人材を集め、維持し、24時間365日、クライアントに比類のないサービスを提供する上で重要な鍵を握っています」とコメントしました。





欧州・中東・アフリカ地域及び日本での調査結果、リミニストリートは「働きがいのある企業」であることが判明



1992年の設立以来、Great Place to Workは世界中の1億人以上の従業員を対象に調査を行い、その深い洞察力をもとに、「働きがいのある会社」の条件である「信頼」を定義しています。 同社の従業員調査プラットフォームは、データに基づいた人事決定に必要なフィードバック、リアルタイムのレポート、インサイトをリーダーに提供します。すべての組織が「すべての人にとって働きがいのある職場」になることを支援することで、より良い世界を築くというミッションのもと、すべての活動が行われています。



欧州・中東・アフリカ地域のリミニストリート社員は、企業文化、サービス、製品について高評価から満点までの評価を得ており、その理由は以下の通りです:



• 「ここでは自分の能力を最大限に発揮することができる」

• 「オープンで正直なフィードバックは当然のことである」

• 「ここの人々は性的指向に関係なく公平に扱われている」

• 「私は自分の組織が提供するサービスや製品を強く勧めたい」



リミニストリート欧州・中東・アフリカ地域担当のEmmanuelle Hoseは次のようにコメントしました。



「リミニストリートが EMEA 地域でも「働きがいのある会社」として認められたことに感激しています」「世界中の社員がリミニストリートの文化を支持し、リミニストリートや私たちのミッションに対する情熱を分かち合っていることが表れた結果です。」



日本では、リミニストリートは、ワーク・ライフ・バランスと信頼の面でも非常に高い評価を得ています。



• 「この会社ではワーク・ライフ・バランスをとることが奨励されている」

• 「この会社では社員は責任ある仕事を任されている」



リミニストリート日本法人脇阪順雄代表取締役社長は次のようにコメントしました。

「ワーク・ライフ・バランスは、優秀な人材を獲得するために競争しているほとんどの企業にとって最重要課題です。リミニストリートはこの取り組みをリードしており、社員たちの幸せと健康、そして拡大するグローバルビジネスの要求とのバランスをとるための取り組みが、同僚たちから評価されました」



「働きがいのある会社」調査によると、求職者は、認定を受けた「働きがいのある会社」で素晴らしい上司に出会う確率は4.5倍になります。さらに、認定を受けた職場の従業員は、仕事に来るのを楽しみにしている可能性が93%高く、適正な給与、会社の利益の公正な分配、昇進の公正な機会を得る可能性は2倍高くなっています。





リミニストリートが選ばれる理由



リミニストリートは、2015年の創業以来、ITソリューションのパイオニアとして、ソフトウェアサービス業界を崩し、現在では4,900社以上のクライアントにサービスを提供し、市場をリードしています。当社は、成長を加速させることに注力し、リミニストリートの4C「Company(会社)、Clients(顧客)、College(同僚)、Community(地域社会)」を支えるプログラムへの投資と育成に取り組んでいます。



リミニストリートは、従業員の健康とエンゲージメントに特化した、以下のような数多くのプログラムを取り入れています。



• Fabulous Fridays(ファビュラス・フライデーズ):リミニストリートのすべての正社員、パートタイム社員、インターンを対象に休息と回復のため追加休日を提供する週4日勤務プログラム。

• リミニストリートの乳がんサバイバー&サポートグループ「TEAM PINK」による、専門家による健康セミナーと社内募金活動を含む1カ月間の啓発プログラム。

• リミニストリート財団 ボランティアデー:リミニストリートの自己資金による慈善寄付プログラムが主催するグローバルボランティア活動で、世界各地の厳選された数百の慈善団体に従業員の時間と資金を寄付。





人材募集中!



社員を第一に考え、地域社会に投資する企業でキャリアを積んでみませんか。

リミニストリートのキャリアページをご覧ください: https://www.riministreet.com/company/careers/





リミニストリートについて



グローバル・プロバイダーであり、OracleおよびSAPソフトウェア製品に対する第三者保守サポートにおいて業界をリードしており、また、Salesforceのパートナー企業でもあります。リミニストリートは、高品質で応答性の高い、統合されたアプリケーションマネジメントおよびサポートサービスを提供することで、エンタープライズソフトウェアのライセンシーの大幅なコスト削減、技術革新のためのリソースの解放、より良いビジネス成果の達成を可能にします。これまでに、Fortune 500、Fortune Global 100、中堅企業、公共セクター等を含む幅広い業界における4,900以上の組織が、信頼できるアプリケーション・エンタープライズ・ソフトウェア製品およびサービスのプロバイダーとしてリミニストリートを利用しています。詳細は、http://www.riministreet.comをご覧ください。また、Twitter(@riministreet)、Facebook 、 LinkedInでリミニストリートをフォローしてください。 (IR-RMNI)





