[リバレイティッドブランズジャパン合同会社]





WIN with CAPTAIN FIN

キャプテンフィン 豪華6点セットプレゼントキャンペーン





マイキー、チューダー、デーン・レイノルズ、タイラー・ウォーレンといったトップライダーをかかえ、アーティストコラボなどの個性的なラインナップを取り揃え、機能にも優れたユニークなフィンを数多くリリースするキャプテンフィン。

今期よりアパレルの展開も幅広く勢いを増しているキャプテンフィンより

読者に嬉しいキャンペーンを開催!!





キャプテンフィン公式ウェブサイトでニュースレターの登録を行うと

キャプテンフィン6点セットが抽選で1名様に当たる!!



応募はこちらから

https://www.captainfin.jp/blogs/news/win-with-captainfin





プレゼント賞品(1名様)

マイキーツインフューチャープラグ x1

リーシュコード6'コンプ x1

サーフポンチョ x1

ボードソックス ハイブリッドボード用 6' x1

ハット x1

TシャツLサイズ x1





締切

2023年8月20日(日)まで

※当選者様にはメールでご連絡いたします。

※当選のご連絡後、48時間が経過しても返信がない場合は、当選を見送らせていただきます。





Captain Finについて

Captain Finは2007年に設立。サーフボードフィン、アパレル、サーフィンアクセサリーの世界でパイオニア的な力強い存在として地位を確立。 高品質プロダクト製造への揺るぎない献身と、さまざまな分野における影響力のある人物とのコラボレーションにより、Captain Finは活気に満ちたサーフカルチャーと多様性の精神を持ったブランドとして知られるようになりました。Captain Finは限界を押し広げ、目的地がどこであろうと、あなたの魔法の航海のための製品を作るブランドです。

Captain Fin, Any Vessel Will Do





【問い合わせ先】

リバレイティッドブランズジャパン

marketingjapan@liberatedbrands.com



ディーラーに関するお問い合わせは下記にご連絡ください。

ハードグッズ

www.kiyomo.jp

アパレル

www.captainfin.jp



