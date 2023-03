[株式会社 ファイターズ スポーツ&エンターテイメント]

株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメントでは、ES CON FIELD HOKKAIDO(以下「エスコフィールド」)内のホテル・温浴などを含む複合的ランドマークであるTOWER 11において、NEUTRALWORKS.(ニュートラルワークス.) 及びTTNEとの3社コラボレーションによるオリジナルサウナウエア・グッズを販売いたします。NEUTRALWORKS.のオリジナル寝具の導入などの“新たな価値を創造する共創プロジェクト”を展開することになりましたので、お知らせいたします。

tower eleven onsen & sauna:https://www.hkdballpark.com/shops/10/





オリジナルサウナウエア・グッズの開発・販売







「フィールドを一望できる世界初の球場内天然温泉とサウナ」を実現した「TOWER 11」、 “ココロとカラダをニュートラルに整える”をブランドコンセプトとして掲げる「NEUTRALWORKS.」、サウナを利用して体感する「ととのう」という感覚を提唱する「TTNE」、この共通点により今回の3社コラボによる共創プロジェクトが実現しました。サウナ施設をプロデュースした「ととのえ親方」こと松尾大氏(TTNE株式会社 代表)の監修により、サウナを利用する為に必要なアイテム選びから、素材や機能性にまでこだわりました。汗をかいて濡れた状態でも、乾いた状態でも快適に使用できるウエアをはじめ、水着だけでは肌寒く感じる休憩時に活用できるポンチョやストールなど11アイテム(womens3アイテムを含む)を展開します。3月14日よりES CON FIELD HOKKAIDO内FIGHTERS FLAGSHIP STORE・オフィシャルオンラインストア、NEUTRALWORKS.公式オンラインストアで順次発売します。





【主な展開アイテム】



肌面はっ水加工により、汗によるベタつきや水濡れによる冷えを軽減してくれるメッシュ素材のトップスや、やわらかな肌ざわりと軽さが特長のパイル素材のポンチョなどサウナを楽しむためのアイテムを展開。各アイテムで通気性や吸水性、速乾性にこだわり、リサイクルポリエステルを使用した環境配慮型素材です。また、『tower eleven onsen&sauna』が入るES CON FIELD HOKKAIDOのランドマーク「TOWER 11」のロゴをスタイリッシュにデザインしました。



■AFTWATER/ MESH TANK(アフトウォーター/メッシュタンク)









■AFTWATER/ PILE HOODED PONCHO(アフトウォーター/パイルフーデッドポンチョ)









■AFTWATER/ SAUNA HAT(アフトウォーター/ サウナハット)









■AFTWATER/ MESH BIG TEE(ブラック/ダークグレー/ブルー)









■AFTWATER/ WOVEN SHORTS(ブラック/ダークグレー/ブルー)









■AFTWATER/ PILE CARDIGAN(ブラック/グレー)









■AFTWATER/ PILE SHORTS(ブラック/グレー)









■AFTWATER/ SAUNA STOLE(ブラック/グレー)











【取り扱い店舗】



■ES CON FIELD内FIGHTERS FLAGSHIP STORE、オフィシャルオンラインストア

https://store.fighters.co.jp/ja/※3月14日(金)から販売



■NEUTRALWORKS. 公式オンラインストア

https://www.goldwin.co.jp/ap/s/s?fq=bd:GDW16



【NEUTRALWORKS.(ニュートラルワークス.)】



NEUTRALWORKS. は、スポーツライフスタイルで24時間を過ごしたい人たちのココロとカラダをニュートラルに整え、いつでも動き出せる “READY” な状態へとサポートするブランドです。「GET YOU READY」をタグラインに、アクティブウエアやコンディショニングウエア、ワークウエアなどのプロダクト展開と、カラダを整える事に特化したサービスコンテンツを提供します。NEUTRALWORKS. WEBサイト:https://www.goldwin.co.jp/neutralworks/



【TTNE】



ととのえ親方 松尾大 /プロサウナー札幌在住。複数の会社を経営する傍ら、日本全国のサウナ施設のプロデュースを手掛ける実業家にしてプロサウナー。多くの人を“ととのう”状態に導いてきたことから“ととのえ親方”と呼ばれるように。サウナに関する研究及び安全な利用に関する知識を提唱する「サウナ学会」を設立し、サウナ界における様々なジャンルで活動を展開。



【TOWER 11】



「TOWER 11」は、「ES CON FIELD HOKKAIDO」の新たな観戦体験と各種情報発信を行うランドマークとなる施設。海外で活躍するダルビッシュ有選手、大谷翔平選手のファイターズ時代の背番号「11」から命名されました。フィールドと一体になった、世界初の球場内温泉&サウナは、「ととのう」感覚とファイターズの試合の熱闘を同時に楽しめるエンターテイメント性の高い温浴施設です。



tower eleven hotelでのNEUTRALWORKS.オリジナル寝具の採用







「TOWER 11」内で展開するアジア初のフィールドが一望できる球場一体型ホテル「tower eleven hotel(タワーイレブンホテル)」では、NEUTRALWORKS.のオリジナルマットレス「ENNN / MATTRESS(エヌ / マットレス)」(※)や羽毛布団「KODENSHI / DOWN DUVET(コウデンシ / ダウン デュベ)」が体験できる客室をご用意しました。試合観戦を楽しんだ後は、NEUTRALWORKS.のオリジナル寝具で休息いただき、心地よい眠りをご提案します。







※オリジナルマットレス「ENNN / MATTRESS」導入の客室は4室、羽毛布団「KODENSHI / DOWN DUVET」は全12室に導入しています。

これまでにない、既成概念を打破するような多様な観戦スタイルの実現を目指すTOWER 11は、スポーツライフスタイルにおけるアパレルや寝具を通じて、人々の暮らしが健康でより豊かなものとなるよう新たな価値創出を目指すNEUTRALWORKS.に共感し、共創プロジェクトを取り組むことにいたしました。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/08-19:16)