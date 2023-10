[学校法人佐野学園]

神田外語大学(千葉市美浜区/学長:宮内孝久)の学生団体は、2023年10月21日(土)・22日(日)に開催される学園祭「第37回浜風祭」を目指して、地域連携やクラウドファンディングに取り組んで参りました。本学のダンス同好会「Step In(ステップイン)」は、地域連携として幕張西スポーツクラブの子どもたち「マウスヒップホップ」とコラボし、ヒップホップダンスを披露します。これまでもマウスヒップホップの子どもたちは、本学の学園祭でダンスを披露していましたが、本学の学生団体とのコラボは初の試みになります。また、本学の学園祭で野外映画祭を実施するために集まった学生団体「しばふdeナイト運営チーム」は、クラウドファンディングを活用した支援金の調達(目標金額20万円達成)をし、キャンパスの広大な人工芝グラウンドで映画「Annie(アニー)」を上映します。今後も、学生を主体とした地域の皆様との連携を進めていくことをはじめ、自律的な学習者を育む大学として、学生の自発的な活動を支援して参ります。









【神田外語大学「Step In」 × 幕張西スポーツクラブ「マウスヒップホップ」】コラボダンスの披露





本学のダンス同好会「Step In」の学生たちは、幕張西スポーツクラブの子どもたち「マウスヒップホップ」のレッスン場所に訪問し、合同レッスンを重ねてダンスに磨きをかけてきました。本学園祭ではその成果を5曲、コラボダンスとして披露します。









日 時:2023年10月21日(土)10:05~10:25予定

場 所:神田外語大学 ダンススクエア

出演者:Step In(神田外語大学のダンス同好会)、マウスヒップホップ(幕張西スポーツクラブ)

内 容:ヒップホップダンスの披露(5曲)





<Step Inよりコメント>

学外の方々とのコラボダンスは初めての試みだったので、ドキドキワクワクしながら練習をしていました。こんな機会をくださった幕張西スポーツクラブの皆さまには感謝してもしきれません。当日は、携わっていただいた全ての方々に感謝の気持ちをもってダンスを披露したいと思います。



神田外語大学の学生団体「しばふdeナイト運営チーム」による野外映画祭





これまで野外映画祭は過去2回(2021年、2022年)、コロナ禍ということもあり「青春を取り戻せ」「あの感動を再び」をテーマに開催されてきましたが、コロナ禍による自粛も明け、今年は「夢のひとときを、大切な人と」をテーマに「Annie(アニー)」を上映します。

学生たちは、本開催にあたって必要となる機材や映画レンタル費用を捻出するため、クラウドファンディングを立ち上げ、目標金額である20万円を達成しました。

この皆様からのご支援をもとに、本学在学生・卒業生、またクラウドファンディング支援者を対象に本映画祭が開催されます。





日 時:2023年10月21日(土)上映17:30~(開場16:10~)予定

場 所:神田外語大学 人工芝グラウンド

対 象:神田外語大学在学生・卒業生、クラウドファンディング支援者

作 品:Annie(アニー)







<しばふdeナイト運営チームよりコメント>

今回上映する「Annie」という映画は「人と人のつながり」などが描かれた作品です。私たちの描く今回の野外映画祭のテーマ「夢のようなひとときを、大切な人と」にぴったりな映画です。野外映画は、開放感や名作が大スクリーンで見られるなど、さまざまな形で特別感のあるイベントになります。

「Annie」を見たことのある方も、見たことがない方も、特別感満載の非日常空間を満喫していただければと思います。





神田外語大学の学園祭「第37回浜風祭」開催概要





日 時:2023年10月21日(土)~10月22日(日) 10:00~17:00

企 画:神田外語大学 浜風祭委員会

テーマ:「Almach ~Come together cherishing your personality~」(調和 ~一つになろう~)

場 所:神田外語大学

内 容:世界各国の料理・スイーツ販売、芸能人のパフォーマンス、世界の文化体験、お子様向け企画、福島県フ゛ースなど

参加費:無料





参 考





