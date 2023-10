[マムート・スポーツグループジャパン株式会社]







マムートは、1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、昨年で創業160年を迎えました。常にアウトドアアパレルとギアへの革新とヒット商品を生み出すことで、皆さまに「究極の体験」を提供して参りました。今年は、年間テーマに「Go Further Together with MAMMUT! (ゴー ファーザー トゥゲザー ウィズ マムート) 2023年は、マムートと共に次のステージへ!」を掲げ、マムートと共に新しいチャレンジをする方を応援していきます。





そのマムートが、11月1日(水)から12月26日(火)迄、「西武池袋本店」8階(南B10)=西武スポーツ シーズンステージにおいて、マムートPOP UP 西武池袋本店をOPEN致します。同8階はスポーツ・アウトドアフロアとなっており、今回展開するストアは18坪のスペースです。秋冬での需要が高まるダウンなどのインサレーションアイテムを中心に、メンズ・レディースのアパレル、バックパック、シューズなどを展開し、今シーズンおススメのアイムを展開してまいります。





注目の商品は、今シーズンのキービジュアルとなっている防水ダウン「Floeberg HS Thermo Hooded Coat AF Men(フローバーグ HS サーモ フーデッド コート AF メン)」。冬山でも耐えられる抜群の保温力を持った750フィルパワーのグースダウンを採用し、暖かさで包み込まれるハーフコートでありながら、「山」でも自由に動ける軽やかなアウターです。その他にもこの冬に使えるおススメのアイテムが多数展開しておりますので、是非、足をお運びください。



【マムート POP UP 池袋西武本店 店内イメージ】







店内にはメンズ・レディースのアーバンウェアを中心に展開





アパレルだけではなくバックパックやシューズ、小物も展開





【「マムート POP UP 池袋西武本店」おススメ商品1.】





フローバーグ HS サーモ フーデッド コート -Floeberg HS Thermo Hooded Coat AF Men- / ¥77,000-





マムートが誇るハイパフォーマンス・防水ダウンジャケット。750フィルパワーのグレーグースダウンを225gも封入。包み込むような温かさ快適さと、抜群の動きやすさを最高のバランスを両立しました。さらに、表地には防水透湿性素材の「Pertex Shield」を使用し雨や雪の濡れや寒さからも守ってくれます。外側に4つ、インナーに1つポケットも付いており収納力も抜群。冬のメインアウターにおススメの一着です。



【「マムート POP UP池袋西武本店」おススメ商品2.】





ロセグ 2.0 IN フーデッド ジャケット AF - Roseg 2.0 IN Hooded Jacket AF - / ¥55,000-



大人気の「ロセグ」がデザインリニューアルして、さらに素敵になりました。750フィルパワーのレスポンシブル・ダウンスタンダードの認証を受けているグレーグースダウンを使用した大人気モデルフードが取り外せるデタッチャブルフードを採用し、フーデッドとジャケットのタイプを選ぶことが可能です。表地もウール調の生地を使用し、アウトドアシーン以外での使用もおすすめです。





【INNOVATE YOUR LIFE キャンペーン開催!】





マムート POP UP 池袋西武本店では、期間中15,000円(税込)以上ご購入のお客様に「マムート特製ブランケット」をプレゼント致します。保温性も高く肌触りもよいブランケットは、冬のアウトドアシーンやオフィスなどにもおすすめです。

※数に限りがありますので無くなり次第終了となります。

キャンペーン期間:11月1日(水)~12月6日(水)



マムートロゴが真ん中に配置された特製ブランケット。肌触りも良く様々なシーンでおすすめです。



【マムート POP UP 池袋西武本店詳細】





期間:2023年11月1日(水)~12月26日(火)

場所:西武池袋本店8階(南B10)=西武スポーツ シーズンステージ

住所: 東京都豊島区南池袋1-28-1

電話番号:03-3981-0111(代表)



ABOUT MAMMUT:マムートについて





1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、昨年で創業160年を迎えたマムート。高品質のプロダクトと類い稀なブランド体験を提供するアウトドアブランド。160年にわたりその代名詞とも言える安全性とイノベーションを追求し続け、世界でマーケットをリードするグローバルプレミアムブランドとして高い評価を獲得。その洗練されたデザインと、極めて高い機能性が融合した製品ラインナップは、アパレル、フットウェア、バックパック、ロープ、クライミングハードウェア、アバランチセーフティと他に類を見ないほど幅広く構成されており、世界屈指の長い歴史と伝統をも誇るアウトドアブランドとして、世界約40の国・地域で展開しています。日本では直営店を札幌、仙台、東京、横浜、大阪等の主要都市で11店舗展開し、全国約400店の小売店で販売されており、大きく拡大しています。





[ABOUT MAMMUT:マムートについて]

https://www.mammut.jp/topics/explore-heritage





「Go Further Together with MAMMUT! 2023年は、マムートと共に次のステージへ!」

特設サイトはこちらから:https://www.mammut.jp/topics/gftwm





〈ブランド表記〉

英:MAMMUT

和:マムート





〈お客様お問い合わせ先〉

英:MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN

和:マムート スポーツグループジャパン

150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル4F

TEL:03-5413-8597

HP:https://www.mammut.jp/



