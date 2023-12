[株式会社アダル]

世界中のデザインプロダクト750点以上のなかからFurniture部門で「SAKYU」が受賞



創業70年、レストラン・ホテル・オフィスなど多業界に家具を納入する業務用家具メーカーの株式会社アダル(本社:福岡市博多区、代表取締役社長:武野 龍、以下「アダル」)は、世界最大のインテリア系ECサイトarchiproducts主催のデザインアワード、「Archiproducts Design Award 2023」の家具部門にて受賞いたしました。受賞商品は、い草を家具に用いたサステナブルブランド《 Look into Nature 》コレクションの「SAKYU」で、造形美やサステナブル性などを評価され、Furniture部門での受賞となりました。SAKYUはJCDプロダクトオブザイヤー2023の準グランプリに続き、2度目のアワード受賞となります。







Archiproducts Design Award 2023(以下、ADA 2023)は、国際的なクリティビティに最も影響力のある40名以上の審査員によって、世界中の優れたデザインプロジェクトを選定するデザイン賞です。archiproductsとは、3万以上のブランドを取り扱い3,500万人の登録ユーザーが利用する、世界最大のインテリア系ECサイトです。(ADAサイト:https://awards.archiproducts.com/)





■受賞商品:SAKYU(2023年4月発売)





ドイツ人デザイナー、Michael Geldmacher(ミヒャエル・ゲルトマッハ)氏による砂丘からインスピレーションを得たシューズロング。悠久の歳月が生み出した、自然の山並みを感じる雄大なシルエットが印象的なデザイン。スタイリッシュなスチール脚と温かみのある木製脚の2種があります。

ミラノデザインウィーク2022、2023にて展示、2023年4月に国内外で発売開始。2023年10月にはJCDプロダクトオブザイヤーにて準グランプリを受賞。





SAKYUイメージムービー▼

https://youtu.be/2_GMOJ21SC0







商品情報▼

https://www.adal.co.jp/lookintonature/product09/





参考:アダルのSAKYU、「JCD 17th PRODUCT OF THE YEAR 2023」で準グランプリ受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000074.000068123.html



デザイナーMichael Geldmacher氏によるコメント



Archiproducts Design Awardを受賞することは、い草を用いた家具コレクションの取り組みに対する評価であり、これによって私たちが正しい方向に進んでいるという自信を得ました。SAKYUは、すでにJCDプロダクトオブザイヤー2023にて準グランプリを受賞しており、それが私たちの誇りであり、確信でした。そして、今回の受賞によって私たちはこの確信が一層強まりました。非常に誇りに思い、幸せを感じています。









■Look into Natureについて





Look into Natureは、国産高級い草を家具に用いたサステナブルブランドです。い草は古くは古事記に記述があり、1500年以上の歴史を持つサステナブルな産業ですが、この30年で産業規模が10分の1以下に縮小し、このままでは将来的な継続が非常に困難な状況にあります。そのような状況のなか、「伝統工芸品としてではなく産業としてあり続けたい」というい草生産者様の想いに共感し、2019年より開発をスタートいたしました。Milano Design Weekには2019年より過去3回の出展を行い、世界に国産い草を使用した家具の魅力を発信しています。



〈参考〉Look into Natureの詳細についてはこちら▼

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000068123.html





■Michael Geldmacher(ミヒャエル・ゲルトマッハ)について

2000年にドイツミュンヘンにて、Neuland Industriedesignを共同設立し、すぐに家具デザインの分野で頭角を現し、ドイツのトップ50のデザインオフィスに選出されるなど、有名なデザインスタジオの一つとなりました。2015年に独立後、過去15年間においてMDF Italia、Bulthaup、Kristalia、Magis、 Interlübke、Nils Holger Moormannなど国際的な有名ブランドとコラボレーション。受賞歴に、ELLE DECO DESIGN AWARD、The Wallpaper Design Awards、The Chicago Good Design Award、The Interior Innovation Design Award “Best of the best“、The Ger-man Design Award、the IF Design Awardなど。





■アダル(https://www.adal.co.jp/)について





「家具を通して人の営みを支え、より豊かで快適に過ごせる空間を提供する」をミッションに、レストラン・ホテル・オフィスなど多様な空間に家具を提供する創業70年の業務用家具メーカー。社名のADALはADviser for Amenity Life(快適な生活空間のアドバイザー)の略。福岡本社をはじめ全国14拠点を構え、80名以上の職人が勤務する業界最大級の総合工場を所有。業界初の自社ECサイト( https://adal-online.shop/ )を運営し全国の顧客ニーズに応える。福岡・東京オフィスにて『快適な働き方』を体験できるライブ型ショールーム「ADAL CREATIVE PLACE」の見学予約を随時受付中。





■株式会社アダル 会社概要

会社名 : 株式会社アダル

代表取締役社長: 武野 龍

所在地 : 〒812-0863 福岡県福岡市博多区金の隈3-13-2

設立日 : 1968年4月

事業内容 : 業務用イス・テーブル・什器などの製造および販売、家具輸入販売、その他、インテリア資材販売及び設計・施工

資本金 : 1億8,225万円

従業員数 :259名(2023年8月時点)

URL : https://www.adal.co.jp/



