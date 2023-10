[株式会社アップスター ]

2023年11月3日よりイギリスのオーガニックティーブランド『CLIPPER』とのコラボアフタヌーンティーバスツアーを開催いたします。



株式会社アップスター (本社:東京都港区、代表:石井宜尚)は、2023年11月3日(金)より、イギリスのオーガニックティーブランド『CLIPPER(クリッパー)』とイギリスの伝統的なクリームティーとのコラボバスツアーを開催いたします。

『CLIPPER』の紅茶の魅力を最大限に生かすため、英国フェスで大人気なスコーンはもちろんのこと、日本各地より美味しいスコーンをご用意いたしました。

14日間の運行で計18ブランドのスコーンブランドが集まった、日本最大級の「クリームティーイベント」をお楽しみください。









※自社調べである。 (調査年月日2022年8月30日。ロンドンバスでアフタヌーンティーを楽しむこと)

※自社調べである。 (調査年月日2023年10月1日。日本最大級のクリームティーイベント)



▶︎ 予約サイト:https://www.afternoontea-bus-tour.creative-raja.com/

▶︎ コラボブランド紹介サイト:https://www.its-my-cup-of-tea.creative-raja.com/creamtea

▶︎ Instagram:https://www.instagram.com/afternoon_tea_bus_tour/



『CLIPPER』とは・・・?







『CLIPPER(クリッパー)』は、1984年にイギリスのドーセットにある紅茶のマスターテイスターである、”マイク&ロレーヌ・ブリーム”の最高品質アッサムティーからスタートしました。

イギリス市場で初めてオーガニックの紅茶を取り入れ、1994年には国内初のフェアトレード認証を受け、最近では美食の国際大会「グレイトテイストアワード」を始め、数々の国際的な賞を受賞するなど、世界中で愛される紅茶ブランドです。



Instagram:https://www.instagram.com/clipperteas_jp/



「クリームティー」とは・・・?





クリームティーは、イギリス文化の一部として非常に人気があり、特に南西部のデヴォンとコーンウォールで伝統的に楽しまれてきました。

このシンプルながら贅沢な伝統は、焼きたてのスコーン、クロテッドクリーム、そしてジャムから成り立っています。スコーンは中心を割り、片方にクリームを塗り、その上に甘いジャムを乗せて食べます。それぞれの地域によって、クリームを先に塗るか、ジャムを先に塗るかの「正しい」順番についての議論も続いています。

クリームティーは、友人や家族とのゆっくりとした午後のひとときを楽しむイギリスの伝統的な方法として、今も変わらず愛されています。



クリームティー参画ブランド様ご紹介







英国フェスで大人気なスコーンはもちろんのこと、日本各地より美味しいスコーンをご用意いたしました。

また今回コラボさせていただくブランドのスコーンはアフタヌーンティーバスツアーの姉妹ブランドである、

『it's my cup of tea(イッツ マイ カップ オブ ティー)』の公式サイトより購入が可能です。一部ご購入できないブランドもございますので、詳細はit's my cup of tea公式サイトをご覧ください。



コラボブランド紹介サイト:ttps://www.its-my-cup-of-tea.creative-raja.com/creamtea





【コラボブランド】

11月3日:it's my cup of tea

11月3日:ハフキンス

11月4日:ベノア

11月5日:ベリーズティールーム

11月6日:THE SALOON

11月7日:ENGLISH TEA SHOP

11月8日:MAIN cooking studio

11月8日:リトルスパイスザカフェミライ

11月10日:K.L.I.M

11月10日:Folium Floris TAKARAZUKA

11月11日:ベイクショップロトリー

11月12日:EARLY BiRDS MORNING CLUB

11月13日:fammy by Miho Sato

11月13日:メイドキッチンカー NarraTive

11月14日:BAKE&Cafe Notus

11月17日:bake shop HELLO

11月18日:道灌山ベイクショップ

11月19日:ロージーズベーカリー



※参画ブランドは変更される可能性がございます。



CLIPPER Afternoon Tea Bus Tour運行スケジュール







運行予定:11月3日(金)~8日(水)、10日(金)~14日(火)、17日(金)~19日(日)※14日間限定

運行時間:1便目 11:00~12:00、2便目 12:30~13:30、3便目 14:00~15:00、4便目 15:30~16:30

乗車時間:60分

発着地 :塩田ビル前周辺(〒107-0062 東京都港区南青山5丁目10)

予約方法:WEB事前決済

料金 :大人(中学生以上) 税込4,500円 小人(小学生以下) 税込3,000円



※メニューは変更になる可能性があります。

※お支払いは事前決済となります。

※ご質問等ある方は以下の問い合わせ先にご連絡ください。



関連会社





◇広告事業者:株式会社アップスター

◇所在地:〒107-0062 東京都港区南青山6丁目11番1号 スリーエフ南青山ビル7階

◇代表取締役:石井宜尚

◇ホームページ:https://www.upstar.co.jp/

◇東京都知事登録旅行業第2-8072



◆運送事業者:合資会社広田タクシー東京営業所

◆所在地:〒136-0082 東京都江東区新木場3-9-7

◆代表社員:遠藤誠人



◇運営事業社:株式会社ラジャ

◇所在地:〒213-0003 神奈川県川崎市高津区瀬田12-11

◇代表取締役:森永 瞬次

◇ホームページ:https://www.creative-raja.com/



☎︎お気軽にお問い合わせください





TEL:090-1765-8239(担当 山田湧暉)

MAIL:info.afternoonteabustour@upstar.co.jp



Instagram :https://www.instagram.com/afternoon_tea_bus_tour/

ホームページ:https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/

アフタヌーンティーバス協賛広告について:https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/afternoonteabus-ad

車体広告について:https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/mobilityad



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/15-16:16)