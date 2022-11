[Okta Japan株式会社]

Okta Japan株式会社(本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 渡邉 崇)は、Great Place to Work (R) Institute Japan(以下、GPTW)が実施した調査において、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」として認定されたことを発表します。











この「働きがいのある会社」認定は、働く人へのアンケートの結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることをGreat Place to Work(R) Institute Japanが正式に認定するものです。



本調査のアンケート結果によると、Okta Japanを他社と比較して相対的に強みといえる「働きがいポイントTOP3」は、「1. 仕事に行くことが楽しみである」、「2. 安心して働ける環境がある」、「3. 私の仕事には特別な意味がある」でした。



Oktaでは、ミレニアル世代やX世代、さらにZ世代を考慮した未来の働き方として「Dynamic Work」を掲げて推進しています。Dynamic Workとは、社員が最も合理的な場所で働く選択肢や働く時間の柔軟性を維持しながら、社員同士のコラボレーションを促進する働き方です。このDynamic Workを国内で本格的に推進していくため、Okta Japanは本年10月にDynamic Workに対応した新オフィスに移転しました。(https://www.okta.com/jp/blog/2022/10/okta-opens-new-office/)



このDynamic Workを推進しながら、社員からのフィードバックやオフィススペースの利用状況のデータをもとに継続的に働き方やオフィススペースを改善し、今後さらに働きがいのある職場環境を構築してまいります。



Great Place to Work (R) Institute Japanについて

Great Place to Work(R) Institute は、世界約60ヵ国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTWジャパン)を運営しています。

https://hatarakigai.info/



Oktaについて

Oktaは、すべての人のアイデンティティとアクセスを安全に管理するベンダーニュートラルなサービスプロバイダーです。Oktaが提供するプラットフォーム「Okta Identity Cloud」により、クラウド、オンプレミスを問わず、適切な人に適切なテクノロジーを適切なタイミングで安全に利用できるようにします。7,300以上のアプリケーションとの事前連携が完了している「Okta Integration Network」を活用して、あらゆる人や組織にシンプルかつ安全なアクセスを提供し、お客様の潜在能力を最大限発揮できるように支援します。JetBlue、Nordstrom、Siemens、Slack、武田薬品、Teach for Americaを含む16,400以上のお客様がOktaを活用して、職場や顧客のアイデンティティを保護しています。

https://www.okta.com/jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/06-05:40)