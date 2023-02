[imperfect株式会社]

世界の食と農を取り巻く社会課題の解決にお客様と一緒に取り組む「Do well by doing good.」(=いいことをして世界と社会をよくしていこう)活動を展開するウェルフードマーケット&カフェ「imperfect(インパーフェクト)表参道」店舗内で、かどや製油株式会社の「ごまを通して、人と地球を健康に」をテーマにしたポップアップを2月18日(土)~3月3日 (金)の期間で実施致します。









イベント概要



imperfectは、食と農を取り巻く社会課題を解決し、「食のよいサイクル」の実現を目指す「Do well by doing good.」(いいことをして世界と社会をよくしていこう)活動を推進しています。持続可能な生産サイクルで社会をより豊かにするための取組みを行うかどや製油株式会社が実施するごま農家の持続可能な生産をサポートする取組みと、その生産されたごまを使い切る取組みをご紹介する機会として、imperfect表参道店舗でポップアップを実施致します。



実施期間:2023年2月18日(土)~3月3日(金)





<ごまの“笑顔のサイクル”をつくる>

ごまに携わるすべての人にとって持続可能な循環をつくり、ごまの食文化を守り進化させ続けていくことごま笑顔サイクルが生まれ、社会をより豊かにしていくことができると考えています。その、かどや製油では2021年からの小規模なごま農家の方々を対象としたプロジェクトを実施パートナー企業やごまサプライヤーを通じて、産地での栽培指導、ごまの品質改善に取り組み、生産者であるごま農家の方々の収入増の実現を目指しています。

生産されたごまを使い切るため、かどや製油ではごま油をあとの「脱脂ごま」を廃棄することなく、全国の農場に提供して豚などの家畜の飼料として、二次利用できるようにしています。この脱脂ごまを餌として育てた豚肉を、2022年6月に東京・自由が丘にオープンしたかどや製油のごま専門カフェ「goma to(ゴマト)」でも提供しています。



本ポップアップでは、これらの取り組みをパネルを通じてご紹介します。





かどや製油 ごま油 × imperfect表参道チョコレートオレンジアイス



imperfect表参道でご提供しているチョコレートオレンジアイスを購入いただいた方に、アイスのトッピングとして無償でかどや製油の純正ごま油少量容器に入れてお渡しいたします。ごまのコクがアイスの濃厚さを引き立てますので、ごま油をアイスにかけてお召し上がりください。

















The world is imperfect, so do well by doing good.

世界の食と農を取り巻く社会課題に対しお客様と一緒に取り組む



imperfectは、「The world is imperfect, so do well by doing good. 不完全なこの世界。 だから、いいことをして世界と社会をよくしていこう。」をブランド・ミッションに掲げ、この考えをとても大切にしています。世界の食と農を取り巻く社会課題に対して、自分たちに出来ることから少しでも世界と社会をよくしていこう、という想いのもと、ただ「おいしい」だけではなく、社会課題の解決を目指す「Do well by doing good.」活動に、お客様に楽しくご参加いただく機会をご提供しております。



「imperfect表参道」店舗概要

名称 :imperfect表参道

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-12-10表参道ヒルズ同潤館1階

営業時間:11:00~21:00(日曜日のみ~20:00)

※当面、全ての営業時間を20:00までに短縮して営業しております。

TEL:03-6721-0766

URL:https://www.imperfect-store.com/

SNS:https://www.instagram.com/imperfect_store_japan/







会社概要

名称:imperfect株式会社

設立:2019年3月18日

代表者:代表取締役社長 佐伯美紗子

所在地:〒100-8086 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

事業内容:飲料・食品・酒類の製造販売/日用雑貨・衣類の製造販売/飲食店の経営/飲料・食品・日用雑貨・衣類の輸出入

URL:https://www.imperfect-dowell.com/



