[aipass株式会社]

「IT導入補助金2023」を活用しインボイス対応レジの導入が可能に



宿泊・旅行業のDXを推進するaipass株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:辻 慎太郎、以下 アイパス)は、株式会社スマレジ(本社:大阪市中央区、代表取締役:山本 博士、以下 スマレジ)が提供するクラウドPOSレジ「スマレジ」との連携を開始いたしました。







■ 連携の背景・目的

現在、宿泊業界では、国内・インバウンドともに需要の回復が見られる一方で、受け入れ先となる宿泊事業者の人手不足が深刻化しています。



そこでこの度アイパスは、宿泊業界を含め幅広い業種39,000店舗以上に導入実績があるクラウドPOSレジ「スマレジ」との連携を開始することで、宿泊業における会計業務の課題を早期に解消してまいります。本連携ではこれまでレストランなどの付帯施設を運営する宿泊施設において、アナログな管理方法や分散していた売上情報を様々な決済手段に対応したスマレジを活用し、デジタル化と一元管理をすることで業務の効率化を実現します。



アイパスは、今後もスマレジとの連携を強化することで、宿泊・旅行を取り巻く人々のより良い体験の構築をめざしてまいります。



株式会社スマレジ

https://corp.smaregi.jp



クラウドPOSレジ「スマレジ」

https://smaregi.jp









■ 「スマレジ連携」について

本機能をご利用いただくことで、『aipsss』にレストランや売店など付帯施設の売上情報をまとめることができ、宿泊予約を含めた館内全ての売上を一元で管理可能になります。これまで各施設ごとに管理していた売上の管理が不要になり、締め作業の効率化を実現します。



また『aipass』に登録した商品情報がスマレジに自動連携するため、スマレジが連携しているキャッシュレス決済や自動釣銭機など様々な決済手段を活用でき、ゲストや施設のニーズに合わせた決済が可能になります。とりわけ、自動釣銭機を活用することで、現金の取扱ミスをなくすことはもちろん、複雑な締め作業がなくなり、スタッフの教育コストの削減や、業務負荷軽減が期待できます。



今後も本機能を拡張することで、顧客ごとの宿泊や購買に関するデータを自動連携し、滞在中の行動データとして分析・活用するなど、より良い体験づくりをご支援してまいります。





連携端末

https://smaregi.jp/product/cooperation.php#listPaymentPanel



自動釣銭機

https://smaregi.jp/hardware/autochangemachine.php



スマレジ・アプリマーケット

「スマレジ・アプリマーケット」に掲載開始いたしました。スマレジ連携の詳細については弊社営業担当よりご紹介いたします。

https://apps.smaregi.jp/apps/1597







スマレジ連携はIT導入補助金を活用してお得にご利用いただけます。最大350万円の補助が可能であり、サービスの導入費用を抑えることが可能です。



IT導入補助金 2023

https://it-shien.smrj.go.jp



お問い合わせ

新機能に関するご紹介はもちろん、 無償で利用できる「非接触チェックイン」の導入や「補助金を活用したプラン」のご提案等も承っております。 お気軽にお問い合わせください。

https://aipass.jp/hotel/#contact









■ Experience System 『aipass』

Experience Systemは、旅行者(UX)と従業員(EX)それぞれの体験を設計するシステムです。両者に最適な機能を提供することで、オフライン事業者の経営課題を解決し、DXを実現します。

https://aipass.jp/es/







■ aipass for hotels

『aipass for hotels』はスマートチェックインをベースに「接客・運用・集客」などに必要な機能を追加するだけで、様々なホテルに最適なシステムをこれひとつで構築できます。

https://aipass.jp/hotel/









接客支援

決済からリクエストまで快適な体験を提供することで、顧客満足度を向上させます。

https://aipass.jp/hotel/application/







業務支援

顧客や予約の情報を一元管理することで、無駄な業務から解放し効率的な運用を実現します。

https://aipass.jp/hotel/operation/







集客支援

LINE連携やリピーター管理など顧客データを活用し、集客効果を最大化します。

https://aipass.jp/hotel/marketing/





『aipass』導入事例

導入施設で28,000室を突破いたしました。

『aipass』を導入することで、施設様の課題解決につながった事例を紹介します。

https://aipass.jp/hotel/case



aipass株式会社

「Making experience better for everyone.」をミッションに掲げ、より良い体験をつくるために、あらゆるオフライン事業者の体験を支えるExperience System『aipass』を提供し、旅行を中心とした体験のDXを推進しています。

https://aipass.inc



公式SNS

Facebook:https://www.facebook.com/aipass.jp

Twitter:https://twitter.com/aipass_inc

note:https://note.com/aipass



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/01-04:40)