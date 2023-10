[The Ascott Limited(アスコット)]

シンガポールに拠点を置き、世界40ヵ国220都市以上で展開する世界をリードするホスピタリティグループ、The Ascott Limited(アスコット)(日本での運営会社:株式会社アスコットジャパン/東京都港区、代表取締役社長:ボーダー・クリスチャン)は、コミュニティとともに過ごす新しいスタイルのステイを提供するlyf(ライフ)を東京・銀座エリアに、2023年11月30日に開業することを発表いたします。



lyfは、「A New Way to Belong (新しいコミュニティの形)」をコンセプトに、新しい時代を担うデジタルノマドやテクノロジーを使ってビジネスにイノベーションを起こすテクノプレナー 、クリエーターやセルフスターターなど、ダイナミックな環境で「Live Your Freedom(あなたらしく自由に生きる)」を求める人々にとって、理想的なコミュニティスペースとステイを提供します。旅行者だけでなく誰でもふらっと立ち寄れ、定期的に開催する様々な体験プログラムや共通の興味によって集まったコミュニティとlyfでつながり、シナジーを創り出す新しいステイの形をお届けします。



lyf銀座東京は、全140室、ニーズに合わせた様々なルームカテゴリーをご用意。ワンルームタイプの「One of a Kind(ワンオブアカインド)」から3名まで宿泊可能な「Two of a Kind(トゥーオブアカインド)まで、目的に合わせた客室をお選びいただけます。共有部には、lyfの象徴とも言えるソーシャルスペース、コワーキングラウンジ「Connect」、ソーシャルキッチン「Bond」、ランドリールーム「Wash & Hang」、ジム「Burn」、そしてCafe & Bar「Refuel⁺」があります。東京エリア初のlyfとなるlyf銀座東京は、lyf天神福岡に続き、国内2軒目の開業となります。lyfに一歩足を踏み入れると、すでに知っている居場所のようにlyfガードたちがお迎え。泊まるだけにとどまらない、いつでも戻ってきたくなる特別な居場所をお届けします。



lyf銀座東京は、東京メトロ京橋駅や宝町駅から徒歩1分、東京駅へも徒歩7分です。銀座駅までも徒歩10分圏内であり、レジャー、ビジネスどちらにも絶好のロケーションにあります。渋谷や新宿、そして浅草などの観光地も拠点として最適です。



現在lyfは、世界11ヶ国において、26施設を展開しており、今後も国内外でさらに展開し、世界中で特別な居場所を提供していきます。



また、この度lyf銀座東京の開業を記念し、日本、シンガポール、タイ、マレーシア国内にある全lyf施設を対象とした「#livelyfhere」キャンペーンを開催します。下記対象lyf施設にて、期間中最大30%オフ、さらにAscott Star Rewards(ASR)ポイント最大5倍の特別プロモーションです。

国を超え、世界でもlyfでつながる。

さまざまな国で、場所で、そこだけにしかないlyf体験「#livelyfhere」をお楽しみください。



◎新規開業キャンペーン「 #livelyfhere」:

予約サイト: https://www.discoverasr.com/ja/offers/livelyfhere



予約受付期間:2023年10月2日(金)~2023年3月14日(木)



対象宿泊期間:2023年11月30日(木)~2023年3月14日(木)



キャンペーン参加施設:

- 日本:lyf銀座東京、lyf天神福岡

- シンガポール:lyf Farrer Park Singapore、lyf Funan Singapore、lyf one-north Singapore

- タイ:lyf Sukhumvit 8 Bangkok

- マレーシア:lyf Raja Chulan Kuala Lumpur





ASRメンバーは、アスコットの年会費無料のロイヤリティプログラムです。ご入会の上、アスコット公式サイトからご予約されると、通常料金から常に10%割引が適用され、さらにポイントも獲得できます。また宿泊時にご利用いただける特典も満載。アスコット公式サイト(https://www.discoverasr.com/en/sign-up?referralCode=JPMKPR)よりご登録の上、ご予約ください。対象のlyf公式インスタグラムアカウントからも情報を配信しますので是非ご覧ください。



プレスリリースダウンロード:

https://prtimes.jp/a/?f=d50125-76-cc7aa44fe5f52b66aca993662e9ade17.pdf



lyf(ライフ)銀座東京について

lyf 銀座東京は東京初のlyfブランド。コミュニティを通じた出会いや、銀座カルチャーを感じ、自分だけの過ごし方を発見することができる時代の流れに沿った新しい形のステイを提供します。ラグジュアリーブティックショップが立ち並ぶ銀座エリアでのショッピングや、自分だけのお気に入りのセレクトショップを発見したり 、歌舞伎座で日本の伝統芸能に触れたあと、皇居での散歩を満喫し、深呼吸して心身ともにリフレッシュ。東京国際フォーラムでイベントに参加した後は、築地市場で海鮮ランチ。少し仕事をして、そのあとは電車でアクセス抜群の浅草で日本のカルチャーに触れ、近くの画廊や喫茶店に立ち寄り、あとはlyfでゆっくり過ごす。フレキシブルで心地の良い自分時間を過ごせる場所がlyf銀座東京です。2023年11月30日開業、全140室。

最新情報およびご予約は公式サイトや公式インスタグラムをご覧ください。



住所:東京都中央区京橋2丁目5-4

電話:03-3528-6505 メール:enquiry.ginza@the-ascott.com

公式サイト:https://www.discoverasr.com/ja/lyf/japan/lyf-ginza-tokyo

公式インスタグラム:@lyf.ginza https://www.instagram.com/lyf.ginza



The Ascott Limited(アスコット)について

1984年にアジアパシフィック地域初のインターナショナルクラスのサービスレジデンスとなったアスコット シンガポールを開業して以来、アスコットは世界930軒以上の施設を展開する、ホスピタリティ企業に成長しました。シンガポールに本社を置くアスコットでは、現在、アジアパシフィック、中央アジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アメリカの約40ヶ国、220都市に展開しています。



アスコットの多様な宿泊施設は、サービスレジデンス、コリビング、ホテル、シニアリビング、学生向け宿泊施設やレンタルハウスなど多岐に渡っており、さまざまなニーズにお応えできる施設を有しています。受賞歴のあるホスピタリティブランドとして、アスコット、シタディーン、lyf(ライフ)、オークウッド、クエスト、サマセット、クレストコレクション、アンリミテッドコレクション、プレファレンス、FOX、HARRIS、POP!、Vertu(ヴァーチュ)、Yello(イエロー)が含まれます。また、Domitysとはブランドパートナーシップを結んでいます。アスコットのロイヤリティプログラム、アスコットスターリワーズ(ASR)では、メンバー限定の特典やオファーをお楽しみいただけます。



CapitaLand Investment Limited(キャピタランドインベストメントリミテッド)の100%子会社であるアスコットは、垂直統合型の宿泊施設運営会社です。第三者オーナーとの幅広いネットワークとマーケットにおける専門知識を活用し、アスコットはホスピタリティマネジメントと投資管理能力を通じて手数料関連の収益を伸ばしています。アスコットはまた、スポンサーであるキャピタランド・アスコット・トラストや私募ファンドを成長させることで、運用資金を拡大しています。

アスコットの約40年における業界実績とサステナビリティ・プログラムの詳細については、www.discoverasr.com/the-ascott-limitedをご覧ください。



アスコット公式サイト:https://www.discoverasr.com/ja

アスコット公式インスタグラム:@DiscoverASRJapan https://www.instagram.com/discoverasrjapan/



