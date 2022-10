[Go Visions]

Go Visions株式会社(所在地:東京都品川区、代表取締役:小助川 将)が運営する小・中学生向けオンラインの学び場「SOZOW(ソーゾウ)」は、11月27日(日)に、YouTuberのミラクルぐっちさんをゲストにお迎えし、「YouTuberのシゴト」について子どもたちが話を聞ける特別イベントを開催いたします。







【ご予約・詳細はこちらから】

https://sozow-prolive-20221127.peatix.com/







「大人気YouTuberに話が聞ける特別イベント」概要



今回の特別イベントでは、チャンネル登録者数144万人!YouTuberのミラクルぐっちさんが登場!



「YouTuberってどんなシゴト?」

「楽しいことや大変なことは?」

「人を喜ばせるアイディアはどうやって思いつくの?」

「人とちがうチャレンジをするときに大切なことは?」



など、YouTuberやクリエイターの仕事や考え方について楽しく学べるチャンス!



マインクラフトなどのゲーム実況や、プログラミングによるゲーム開発、アニメーション制作、イベント出演などさまざまな場所で活躍しているミラクルぐっちさんならではの視点でお話ししていただきます。



さらに子どもたちのオリジナルのアイディアを考えて発表してもらったり、ミラクルぐっちさんへの質問など、双方向に交流できるオンラインイベントです。

ぜひお気軽にご参加ください♪



<イベント概要>

主催 :Go Visions株式会社

日 時 :11月27日(日)16:30~(所要時間 75~90分程度)

※Q&Aタイムが伸びて全体で最大120分程度になる場合もございます。

場 所 :オンライン(Zoom形式)

参加料:500円

申込み:https://sozow-prolive-20221127.peatix.com/

定員 :200名

締切 :11月27日(日)12:00まで



<推奨学年>

新・小学3年生~中学3年生

※小学1,2年生は保護者同席の上、ご参加ください。



<こんなお子さんにおすすめ!>

・YouTuberのシゴトに興味ある!

・ゲームが好き・ゲームにかかわるシゴトに興味ある!

・人を喜ばせるのが好き!楽しませたい!

・何かを「つくる」のが好き!



<参加に必要なもの>

・Zoomを使えるパソコンかタブレット

・ノートや紙(5枚以上)、太いペン





登壇者のご紹介







YouTuber ミラクルぐっち

チャンネル登録者144万人、総再生数29億回の人気YouTuber。

ゲーム開発やアニメ制作、イベント出演など幅広いジャンルで活動している。



<YouTubeチャンネル「ぐっちの部屋(ミラクルぐっち)」>

https://www.youtube.com/user/guccinoheya





オンラインの学びの場「SOZOW」とは



『SOZOW(ソーゾウ)』は「好き!やりたい!」の気持ちから未来につながる力を育むオンラインの学び場として、小学2年生から中学3年生を対象に、子どもたちが自由に想像×創造を楽しむ場を提供する習い事サービスです。

今回のイベントは、『SOZOW(ソーゾウ)』がお届けする「プロLIVE」シリーズの一つです。





これまでに、ゲームクリエイターやボカロP、医師、発明家、メルカリ会長などさまざまな分野の「プロ」たちからそれぞれのシゴトの楽しさやワクワクを子どもたちにシェアしていただきました。



▼SOZOW公式HP

https://sozow.net/





Go Visions株式会社(SOZOW運営会社)について



名 称:Go Visions株式会社

設 立:2019年6月

代表者:代表取締役 小助川 将

所在地:〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目10番60号セルバ目黒105号

サイト:https://go-visions.com

事 業:

子どもの好奇心と可能性を解き放つオンライン教育事業

・オンライン習い事「SOZOW(ソーゾウ)」(https://sozow.net/)

・ボーダレススクール「SOZOWスクール」(HP準備中)

受賞歴:

・2020年6月:青山スタートアップアクセラレーションセンター オーディエンス賞(大賞)

・2021年2月:ICC サミット FUKUOKA 2021 スタートアップ・カタパルト第3位

・2021年8月:第15回キッズデザイン賞受賞(子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門)

・2021年8月:週刊東洋経済2021年最新版「すごいベンチャー100」選出

・2021年9月:ICC サミット KYOTO 2021 ソーシャルグッド・カタパルト優勝

・2022年9月:ICC サミット KYOTO 2022 カタパルト・グランプリ優勝



<本件に関するお問い合わせ先>

Go Visions株式会社 小野田

お問合せ窓口 https://form.run/@SOZOW-contact



