株式会社GENDA(本社:東京都港区、代表取締役会長:片岡 尚、代表取締役社長:申 真衣)のグループ企業である株式会社レモネード・レモニカ(本社:石川県金沢市、代表取締役社長:長江 国輝、以下「レモネード・レモニカ」)は、Pino Pino Zaurus Limited(本社:71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UNITED KINGDOM、Representative Director and President: Seiji Kawamura)の全株式を取得することを、12月19日開催の取締役会で決議いたしました。株式の取得後は、社名を「LEMONADE Lemonica UK Limited」に変更いたします。同社は、英国における「LEMONADE By LEMONICA」のマスターフランチャイジーとして、英国で店舗を展開していく予定です。

また、中東に位置するクウェート国でも、11月から試験的に「LEMONADE By LEMONICA」のレモネードドリンクの販売をスタートさせており、来年3月には同地での第1号店がグランドオープン予定です。











■各社概要

株式会社レモネード・レモニカ

会社名:株式会社レモネード・レモニカ

代表者:代表取締役社長 長江 国輝

設立:2017年11月

所在地:石川県金沢市森山一丁目2番23号

Webサイト:https://lemonade-by-lemonica.com/index.html



Pino Pino Zaurus Limited

会社名:Pino Pino Zaurus Limited

代表者:Representative Director and President: Seiji Kawamura

設立:2021年7月

所在地:71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UNITED KINGDOM

Webサイト:https://sdums.net/company/5082-2



【GENDA会社概要】

「世界中の人々の人生をより楽しく」というAspiration(アスピレーション:大志)の実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指しております。現在、約260店舗のアミューズメント施設等を運営。他にアミューズメントマシンレンタル、オンラインクレーンゲーム、セールスプロモーション等キャラクターライセンスを手掛けており、国内の他、中国、台湾及び米国でも事業を展開しております。



会社名:株式会社GENDA

代表者:代表取締役会長 片岡 尚、代表取締役社長 申 真衣

設立:2018年5月

所在地:東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 17F

Webサイト:https://genda.jp

GENDA IRページ: https://genda.jp/ir



