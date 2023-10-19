東北大学アルバトロスが2年連続オープン部門1位通過！[第6回…
［一般社団法人日本フライングディスク協会］
2023年10月7日(土)-8日(日)に猿倉イベントパーク（山形県上山市）で開催した第6回全日本U21アルティメット選手権大会 北海道・東北地区予選において、オープン部門で東北大学アルバトロスが、ウィメン部門で東北学院大学Unchain・秋田大学BLICHUが、来年3月に行われる本戦への出場権を獲得しました。
＜オープン部門＞
第1位：東北大学アルバトロス
＜ウィメン部門＞
第1位：東北学院大学Unchain
第2位：秋田大学BLICHU
フライングディスク競技「アルティメット」について
アルティメット（Ultimate）は、各7人からなる2チームが100m×37mのコートでディスクをパスしながら運び、エンドゾーン内でパスをキャッチすると得点（1点）となります。球技にはないディスクの飛行特性を利用すること、スピードや持久力を必要とすること、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（Spirit of the game）という基本理念に基づいた自己審判制（セルフジャッジ）を採用していることから究極（Ultimate）という名前がつけられました。ユース世代各部門は5人制にて競技を行います。
「第6回全日本U21アルティメット選手権大会」について
フライングディスク競技「アルティメット」において、全国の U21 世代の日本一を決定する全国 大会の地区予選です。
主催：一般社団法人日本フライングディスク協会
後援：
東北地区予選：山形県教育委員会、上山市教育委員会、上山市（順不同）
関東地区予選：山中湖村
中部地区予選：富士市、富士市教育委員会（順不同）
協賛：パシフィックコンサルタンツ株式会社
＜開催期間/ 場所＞
東北地区予選：
2023年10月7日(土)-8日(日)
山形県上山市 猿倉イベントパーク
関東地区予選
A：2023年10月28日(土)-29日(日)
茨城県神栖市 谷田部サッカー場
B：2023年11月11日(土)-12日(日)
山梨県山中湖村 井戸前旅館
C：2023年12月9日(土)-10日(日)
山梨県山中湖村 井戸前旅館 / 山梨県山中湖村 山中交流プラザきらら
中部地区予選：
2023年9月30日(土)-10月1日(日)
静岡県富士市 富士川緑地公園
関西・中四国地区予選
A：2023年11月25日(土)-26日(日)
奈良県奈良市 大和高原ボスコヴィラ
B：2023年12月9日(土)-10日(日)
広島県福山市 ツネイシフィールド
九州・沖縄地区予選：
2023年12月16日(土)-17日(日)
熊本県水俣市 エコパーク水俣
＜参加チーム / 参加人数＞
予選 合計：124チーム / 2,085名
オープン部門：76チーム / 1,430名 ウィメン部門：48チーム / 655名
本大会について、詳しくはこちら：https://www.jfda.or.jp/2023/08/07/2023alljapan-u21-ultimate-main/
【協会概要】
団体名：一般社団法人日本フライングディスク協会
所在地：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901
代表者：会長 齊藤 晴義
URL：https://www.jfda.or.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/JapanFlyingDiscAssociation/
Twitter : https://twitter.com/JapanFlyingdisc
Youtube : https://www.youtube.com/user/JapanUltimate
加盟団体：世界フライングディスク連盟 (IOC・IPC承認団体)、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、一般社団法人大学スポーツ協会
【本件に関するお問合せ先】
担当：齋藤 勇太
TEL : 03‐6434-0721
MAIL : news@jfda.or.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/19-10:46）
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