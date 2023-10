[株式会社SGマネジメント]

11月1日より監修カクテルを国際線ファースト/ビジネスクラスにて提供開始









2023年10月、SG Group ファウンダーの後閑信吾が、日本航空株式会社(JAL)のカクテルアドバイザーに就任いたしました。JALが提供するカクテルレシピの考案やバーメニューのアドバイスを行い、同11月1日より国際線ファーストクラス、ビジネスクラスにて監修カクテルの提供が開始されます。



JALではかねてより料理界の各ジャンルを代表するトップシェフ、ソムリエと協業してメニュー開発に取り組んでいますが、カクテル部門は今回が初めての事例。世界一のバーテンダーがJALサービスチームと協力して、機上の時間を一層豊かなものにしていきます。メニューは今後も段階的に充実を図り、ノンアルコールカクテルも加えていく予定です。































11月から提供するカクテル第一弾はファーストクラス5種、ビジネスクラス3種。中でもファーストクラスでは後閑信吾が沖縄の酒造とともに開発した黒糖リキュール「KOKUTO DE LEQUIO」を用いたカクテル2種が、国内外のエアラインを通じて初めて機内提供されます。



「KOKUTO DE LEQUIO」は琉球泡盛をベースに、沖縄で産出される2種の黒糖と黒糖由来のラムをブレンドした日本発のリキュール。沖縄の伝統素材の活用と世界への発信を目標にプロジェクトがスタートし、2023年3月に完成。そしてこの度JALの協力のもと、世界各都市を結ぶJAL国際線を通じ多数の国と地域の方々への提供が始まります。































後閑 信吾(ごかんしんご)







SG Group代表。今世界で最も注目されるバーテンダーの一人。

2001年バーテンダーとしてのキャリアをスタート。2006年単身渡米後NYの名門バーで腕を磨き、2012年世界最大規模のカクテルコンペティションBacardi Legacyに米国代表として出場して世界大会優勝。2014年、上海にSpeak Lowをオープン。以後、新しいコンセプトのバーを次々とオープンさせ、現在国内外で8店舗を展開。WORLDʼS / ASIAʼS 50 BEST BARSでは世界最多の49回を受賞している。

2017年、バー業界のアカデミー賞といわれるTales of the Cocktailの 「International Bartender of the Year」を受賞。ASIAʼS 50 BEST BARSでは、2019年にバーテンダーが選ぶバーテンダー「Altos Bartendersʼ Bartender」を、2021年にはその年のバー業界を象徴する人物に贈られる「Roku Industry Icon Award」を受賞。現在東京、NY、上海、沖縄を拠点に活動中。



KOKUTO DE LEQUIO(コクトウ デ レキオ)









琉球泡盛と沖縄黒糖とラムから生まれた世界初の黒糖リキュール

沖縄のさくらの花から採取した酵母でつくるフル-ティな泡盛をベースに、異なるキャラクターを持つ西表島、与那国島の黒糖を丁寧に溶けこませました。さらに、黒糖の風味をより引き出すため、黒糖からつくるラムを少量ブレンド。泡盛とラムというボディのあるベーススピリッツに、西表島の黒糖が持つ濃厚でクリーミーな旨味、与那国島の黒糖由来のビターな余韻のアクセントが加わった、これまでにないリキュールです。



詳細情報ページ https://onespirit.jp/product/kokuto-de-lequio/

インスタグラム https://www.instagram.com/kokuto_de_lequio/





SG Group







ファウンダー後閑信吾が率いるBARカルチャーカンパニー。世界で活躍するバーテンダーが多数在籍。バーの境界を超えた新しいコンセプトのバーを国内外で開発・運営し、WORLD’S / ASIA’S 50 BEST BARSにおいて世界一の受賞回数を持つ。

2020年2月、バーで楽しめる新しいコンセプトの本格焼酎「The SG Shochu」を高橋酒造(熊本)、薩摩酒造(鹿児島)、三和酒類(大分)の酒造3社と共同開発し、「KOME」「IMO」「MUGI」の3ラインナップをリリース。2023年3月、瑞穂酒造(沖縄)及びOne Spirit(同)と協業し琉球泡盛と沖縄黒糖のリキュール「KOKUTO DE LEQUIO」をリリース。同月、グラスデザイナーの木村祐太郎氏とデザインしたグラスウェアブランド「S/G Glass」の一般販売を開始。バーツールショップ「OCHO」(東京・渋谷)等で展開する。



SG Management Inc. https://sg-management.jp



Fivesenses Inc. https://fivesenses.jp



The SG Shochu https://thesgshochu.com



SG Group Instagram https://www.instagram.com/i__am__sg







【 運営店舗・受賞歴 】



Speak Low(上海) The World’s 50 Best Bars 10位(2017)/ Asia’s 50 Best Bars 2位(2017)

Sober Company(上海) The World’s 50 Best Bars 39位(2021)/ Asia’s 50 Best Bars 5位(2021)/ The Best Bar in Mainland China(2022)

The SG Club(東京) The World’s 50 Best Bars 36位(2023)/ Asia’s 50 Best Bars 3位(2021) / The Best Bar in Japan(2020、2021)

The Odd Couple(上海) Asia’s 50 Best Bars 87位(2023)

ゑすじ郎 / SG Low(東京) 2021年2月 オープン

El Lequio(沖縄) 2022年3月8日 オープン/ Asia’s 50 Best Bars 80位(2023)

æ (ash)[zero-waste cafe & bar](東京) 2022年5月30日 オープン

The SG Shochu(本格焼酎)サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション(2021) KOME・IMO : Double Gold Medal / MUGI : Gold Medal /デザイン部門 : Bronze Medal受賞

KOKUTO DE LEQUIO(リキュール) 2023年3月 ローンチ

S/G Glass(グラスウェア) 2023年3月 一般販売開始

OCHO(バーツールショップ) 2023年6月16日 渋谷にオープン



