[西宮ストークス]

~グリーンアリーナ神戸でクラブ史上最多入場者数、B2史上最多入場者数を更新~



公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ・B2に所属する西宮ストークス(株式会社ストークス/兵庫県西宮市 代表取締役:北村正揮)は4月8日(土)、9日(日)とグリーンアリーナ神戸で行われたアルティーリ千葉戦にて、クラブ史上最多入場者数を連日にわたり更新し、9日にはB2での新記録を樹立しました。











8日は4,603人、9日はそれをも上回る5,443人の皆さまにご来場いただき、熱い声援を選手たちへ届けました。

8日には兵庫県知事の齋藤元彦様、神戸市長の久元喜造様にご来場いただき、記録更新発表を齋藤知事に行っていただきました。











これまでのクラブ最多入場者記録は、B1に在籍していた18年3月18日、加古川市立総合体育館で行われたアルバルク東京戦の3,074人。また、B2リーグ全体での最多入場者数は19年4月6日、アダストリアみとアリーナでサイバーダイン茨城ロボッツが記録した5,041人でした。



2026-27シーズンよりスタートする新Bリーグの「新B1」参入条件となる、”平均入場者数4,000人以上”という新たな景色の中で戦った西宮ストークス。

まずは今シーズンの昇格プレーオフ進出、そして悲願のB1昇格をかけ、西宮ラストイヤーを突き進みます。









【参考情報】過去の最多入場者数記録

B.LEAGUE B1 西宮 1試合最多入場者数 3,074人

達成試合:B.LEAGUE 2017-18シーズン 第23節 vs. アルバルク東京

日時:2018年3月18日(日) 会場:加古川市立総合体育館



B.LEAGUE B2 西宮 1試合最多入場者数 2,490人

達成試合:B.LEAGUE 2018-19シーズン 第32節 vs. 金沢武士団

日時:2019年4月20日(土) 会場:西宮市立中央体育館



B.LEAGUE B2クラブ 1試合最多入場者数 5,041人

達成試合:B.LEAGUE 2018-19シーズン 第30節 サイバーダイン茨城ロボッツ vs. 群馬クレインサンダーズ

日時:2019年4月6日(土) 会場:アダストリアみとアリーナ



