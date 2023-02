[認定NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン]

バブリーダンスや、日テレ「スッキリ」ダンスONEプロジェクトでもお馴染みの日本を代表する振付師akaneさんから直接振付・指導を受け、一緒に東京ドームシティホールのステージで踊りませんか?



3月28日(火)、日本初のリアル開催を迎える“社会貢献×エンターテインメント“イベント『チェンジメーカー・フェス 2023(共催:認定NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン/日本財団)』では、このたび、当日のステージで振付師akaneさん監修によるダンスステージに参加する25歳以下のダンサーを募集します。『チェンジメーカー・フェス2023』は、SDGsに紐づく社会課題に対してアクションを起こした25歳以下の子どもや若者を祝うライブイベントで、U25に影響力のあるインフルエンサーや社会活動家、パフォーマーなどが出演し、子ども・若者の社会貢献活動を応援する祭典です。

ダンサー募集詳細は https://changemakersfes.ftcj.org/news/844/

チェンジメーカー・フェス特設サイト https://changemakersfes.ftcj.org/







バブリーダンスや、日テレ「スッキリ」ダンスONEプロジェクトでもお馴染みの日本を代表する振付師akaneさんとChange Makers Fesの、スペシャルコラボ企画がついに始動!

akaneさんが振り付けをおこなったテーマダンス曲”We Turn it Up”を、Change Makers Fes 2023のステージでイキイキと踊ってくれる25歳以下の子ども・若者を大募集します!



●この企画に参加すると・・・

・akaneさんから直接振り入れ・ダンス指導を受けられる

・東京ドームシティホールで、プロの演出チームが創るステージで踊ることができる

・akaneさんを含め、ダンスメンバーで記念撮影できる

・出番以外の時間は、客席からChange Makers Fes 2023に無料参加できる!





Change Makers Fes イベントテーマダンス曲

「We Turn it Up / Kardinal Offishall ft. Karl Wolf」



ダンス振付:akane 協力:アカネキカク











参加条件は次の3つ!



・25歳以下の方

・ダンスが好きなこと

・オンラインワークショップ、当日リハーサル、イベント終了まで全て参加できること



■オンラインワークショップ

日時:2023年3月5日(日)18:50~20:45 予定

場所:zoom(PC、タブレット、スマートフォンなどお持ちの端末からご参加ください)



■当日リハーサル&本番

日時:2023年3月28日(火)お昼頃~イベント終了 19:00頃

場所:TOKYO DOME CITY HALL(東京ドームシティホール)

(東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームミーツポート1F)

※集合に関する詳細は参加者に追ってご連絡します。





応募期間・人数



~2月28日(火) ※先着順、募集人数に達し次第終了

40名程度 ※応募状況によっては変更する場合もあります。





注意事項



交通費は自己負担となります。また、本番日は、昼食持参の上ご参加ください。





Change Makers Fes 2023(チェンジメーカー・フェス)







■公式Webサイト&チケット申込はこちら

https://changemakersfes.ftcj.org/



■日時:2023年3月28日(火) 15:00~19:00(会場 14:00)予定

■場所:TOKYO DOME CITY HALL(東京ドームシティホール) ※オンライン配信あり

■参加者:SDGs達成に向けたソーシャルアクション(人や地球を考えた行動)を1つでも行った25歳以下の子ども・若者を無料招待

■内容:総勢30組のエンターテイナーや著名人たちが織りなす音楽、お笑い、ダンス、イリュージョン、DJ、そして、活動家によるスピーチなど、さまざまなジャンルのパフォーマンスを融合させた約4時間ライブステージ!ソーシャルアクションを起こした子ども・若者の活動を祝い、次の一歩を応援する新しいカタチのイベントです。



■出演者

・Change Makers Fes スペシャルアンバサダー:土屋アンナ、世良マリカ、わたなべちひろ、すみれ

・ムーブメントサポーター ミチ・よしあき(よしミチ)

・ゲスト akane、Akira、アルバルク東京、Anna、いわたまあり、WENDY、尾木直樹(尾木ママ)、サヘル・ローズ、鈴木夢・楽・誉、せやろがいおじさん、そわんわん、マシンガンズ滝沢秀一、テアトルアカデミー、ててみ、波田野優、HARA、ひかりんちょ、Blue Vintage、星つむぎの村、野球YouTuber向、りゅうが、Lacey

・フォトブースデザイナー monet

※現時点での予定です。予告なく変更する可能性がありますので、ご了承ください。





お問い合わせ / Change Makers Fes 運営事務局



認定NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

1995年、当時12歳のカナダのクレイグ少年によって設立された"Free The Children"の理念に共感し、1999年から日本で活動を始めたNPOです。開発途上国での国際協力活動と並行して、日本の子どもや若者が国内外の問題に取組み、変化を起こすチェンジメーカーになるようエンパワーしています。

https://ftcj.org/



